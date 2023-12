Trybunał Konstytucyjny zajmie się sprawą mediów publicznych. Znamy datę

Na 16 stycznia zaplanowano rozprawę Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Chodzi o ocenę konstytucyjności przepisów umożliwiających likwidację i rozwiązanie spółek publicznej radiofonii i telewizji.

Wniosek do TK w tej sprawie złożyła w środę grupa parlamentarzystów klubu PiS, reprezentowana przez posła Krzysztofa Szczuckiego, byłego szefa Rządowego Centrum Legislacji.

Zmiany w mediach publicznych

Nowy rząd snuje wiele planów przeprowadzenia zmian w mediach publicznych. Jednym z nich jest postawienie spółki TVP w stan likwidacji.

– Właściwie wszystkie pomysły, które pojawiły się w przestrzeni publicznej na temat zmian w mediach publicznych są niezgodne z prawem. Jedyne zgodne z prawem uprawnienie, które mieści się w kompetencjach ministra, który jednoosobowo jest walnym zgromadzeniem spółek medialnych, to zawieszenie zarządu. Wynika to wprost z ustawy o Radzie Mediów Narodowych i Kodeksu Spółek Handlowych. Jednak podkreślę, że minister może zawiesić, ale nie może powołać, ani odwołać prezesa, bądź rady nadzorczej. Nie może również skierować do mediów publicznych prokurenta, kuratora bądź ustanowić zarządu komisarycznego – mówił w rozmowie z portalem DoRzeczy.pl przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański.

Donald Tusk jeszcze w czasie kampanii wyborczej wielokrotnie odgrażał się, że zaraz po przejęciu przez niego władzy, wprowadzone zostaną zmiany personalne w Telewizji Polskiej i Polskim Radiu.

Zgodnie z zapowiedziami, minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz zwoła Walne Zgromadzenia spółek mediów publicznych i postawi je w stan likwidacji, co doprowadziłoby do tego, że miejsca prezesa TVP Mateusza Matyszkowicza i szefowej Polskiego Radia Agnieszki Kamińskiej zajęliby likwidatorzy. Jak donoszą Wirtualne Media, jednym z likwidatorów może zostać Tomasz Sygut, obecnie członek zarządu stołecznej spółki Miejskie Zakłady Autobusowe. Jeśli chodzi o Polskie Radio, nieoficjalnie mówi się, że w jego kierownictwie miałby zasiąść ktoś wskazany przez Lewicę.

