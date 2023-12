Nietypowy pasażer w warszawskim autobusie. Dzierżył w ręku siekierę

Jak przekazała Straż Miejska, w godzinach wieczornych funkcjonariusze przyjęli zgłoszenie z SMSa interwencyjnego 723 986 112. Jak się okazało jeden z pasażerów podróżował autobusem z okazałą siekierą w ręku. Na miejsce natychmiast udały się dwa patrole straży miejskiej.

Na przystanku w okolicy stacji metra Płocka strażnicy rozpoznali podejrzanego mężczyznę. Podczas legitymowania był wulgarny i jak się okazało pijany. Wezwani na miejsce policjanci stwierdzili, że 48-latek miał we krwi ponad 2,2 promila. Siekiera trafiła do depozytu a podróżnik na izbę wytrzeźwień.

Nie pierwszy incydent z siekierą

Do innego incydentu z siekierą doszło w stolicy 2 maja tego roku. Półnagi mężczyzna wysiadł z auta i wymachiwał siekierą w kierunku warszawskich policjantów.

Do niecodziennej sytuacji doszło przed wtorkowym meczem finału Pucharu Polski w Warszawie. Uzbrojony w siekierę mężczyzna groził policjantom. Jak się okazało, zatrzymany mężczyzna nie był kibicem i nie jechał na mecz. Do sieci wyciekło krótkie nagranie ze zdarzenia.

Zdarzenie miało miejsce 2 maja po południu. Policjanci zabezpieczali finał Puchar Polski. Kiedy na moście Poniatowskiego do kontroli nie zatrzymał się kierowca, ruszyli, by go zatrzymać. Po krótkim pościgu – na wysokości Muzeum Narodowego – wyszedł z auta, wziął siekierę i kręcił się z nią w kółko. Po chwili został obezwładniony przez funkcjonariuszy i zatrzymany.

Czytaj też:

Mężczyzna z nożem zaczepiał przechodniów. Został zatrzymany