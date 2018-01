"Gazeta Wyborcza" znieważyła prezes TK? Jest śledztwo

Przypomnijmy, że pod koniec października prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska złożyła doniesienie do prokuratury w sprawie publikacji „Gazety Wyborczej” i dziennika „Fakt” zawierających nieprawdziwe informacje dotyczące jej rzekomych powiązań ze służbami specjalnymi.

Chodzi o artykuł "Specsłużby w Trybunale", który ukazał się na łamach "Gazety Wyborczej", w którym stwierdzono, że zebrane przez dziennikarzy tego tytułu materiały wskazują z dużym prawdopodobieństwem, że Mariusz Muszyński od połowy lat 90. jako oficer służb "prowadzi" obecną prezes TK Julię Przyłębską.

Autor artykułu Wojciech Czuchnowski twierdził, że jego ustalenia dają podstawy do przypuszczeń, że Muszyński i Przyłębska są „prowadzeni przez służby” i zostali ulokowani w TK, by podporządkować go interesom władzy. "W wersji łagodniejszej: Trybunałem kieruje b. oficer służb i jego współpracownica. W obu wersjach jest to skandal" – dodaje.