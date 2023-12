Jeden z kanałów TVP ma zmienić nazwę. Upodobni się do konkurencji?

W ostatnich tygodniach media nie ustają w doniesieniach na temat zmian w Telewizji Polskiej. Jakiś czas temu poruszenie wzbudziła nieoficjalna informacja, że Danuta Holecka, szefowa "Wiadomości" TVP, żegna się ze stacją.

Na długo przed zaprzysiężeniem rządu Donalda Tuska politycy Koalicji Obywatelskiej zapowiadali, że media publiczne czekają ogromne zmiany. Te miały nastąpić jeszcze przed Bożym Narodzeniem, a jako datę wskazywano 16 grudnia. Jednak decyzja Trybunału Konstytucyjnego o ustanowieniu prokurenta pokrzyżowała te plany.

Zmiana nazwy

Jak podaje portal oko.press, jedną z planowanych zmian jest rebranding publicznego kanału informacyjnego TVP Info. Stacja miałaby się nazywać TVP24 i nadal być kanałem informacyjnym.

"Według dwóch naszych rozmówców TVP Info ma zmienić nazwę na... TVP24. «Nic o tym nie wiem» – dziwi się osoba mocna zaangażowana w werbunek do TVP. Ale przyznaje, że są dyskusje o nowych nazwach" – podaje oko.press.

Business Insider Polska podał ostatnio, że szefem nowych "Wiadomości", które pojawią się już pod inna nazwą, będzie Paweł Płuska, który od kilkunastu lat jest reporterem "Faktów" TVN, a wcześniej pracował jako dziennikarz TVN24. Jak dowiedział się portal Wirtualnemedia.pl, w zespole Pawła Płuski będzie Tomasz Marzec – dziennikarz z ponad dwudziestoletnim stażem, w przeszłości związany m.in. z TVN24 i Polskim Radiem. Marzec miał już przyjąć propozycję dołączenia do zespołu. W ostatnim czasie pracował w biurze prasowym Najwyższej Izby Kontroli i kierował zespołem przygotowującym komunikaty dla mediów na temat wyników kontroli prowadzonych przez NIK.

Protesty w obronie TVP

W czwartek 14 grudnia przed wejściem do Telewizji Polskiej, przy placu Powstańców Warszawy miał miejsce protest widzów i sympatyków stacji, którzy sprzeciwiają się zmianom zapowiadanym przez nowe władze. "Zgromadzeni protestują wobec zapowiedzi zniszczenia ładu medialnego w Polsce, likwidacji TVP i zakneblowania ust dziennikarzom" – wskazuje portal tvp.info.

– W państwie prawa demokracja to informacja. To różnorodność, która dopiero się pojawiła w ostatnich latach, brakowało jej w latach ubiegłych. Ci sami politycy, którzy nie chcieli pluralizmu, dzisiaj chcą ten pluralizm, wbrew prawu zdławić. My gwarantujemy, że Państwo mają wybór – powiedział dyrektor TVP Info Samuel Pereira.

