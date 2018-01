"Przed nami jeszcze trzy takie marsze". Kaczyński o zakończeniu miesięcznic smoleńskich i Antonim Macierewiczu

Przemawiając na Krakowskim Przedmieściu, Jarosław Kaczyński podkreślił, że w tym roku prawdopodobnie miesięcznice smoleńskie przestaną być potrzebne.

Koniec spotkań na Krakowskim Przedmieściu

– Niedługo czas podsumowań tego wszystkiego co uczestnicy tych marszów uczynili dla sprawy, prawdy, Polski, jej siły, jej godności, pamięci tych którzy polegli, prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki, prezydenta dla uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego i tych wszystkich którzy zginęli pamiętnego 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku – mówił prezes PiS.

– To było i w dalszym ciągu jest wielkie dzieło, jeszcze niedokończone, ale sądzę że już niedługo będziemy mogli powiedzieć, że ten finał nastąpił – dodał Kaczyński.

Dalej prezes PiS stwierdził, że "przed nami jeszcze trzy takie marsze" pod Pałac Prezydencki. – One przejdą do polskiej historii i będą zapisane złotymi zgłoskami. I wy wszyscy będziecie tak zapisani – podkreślił polityk.

"Chwała tym którzy stali tutaj z krzyżem"

– Idziemy drogą naprawy Rzeczypospolitej i te marsze, to wszystko co przez te prawie osiem lat czynimy, to nic innego jak wpisywanie się w tę drogę, tworzenie jej bardzo ważnej części. Bo nie mogliśmy przejść do porządku dziennego nad tym co stało się w Smoleńsku i chwała tym wszystkim którzy (...) przyczynili się do tego by ta sprawa nie znikła. Aby, jak to chciał ówczesny prezydent Komorowski, wtedy jeszcze nie prezydent tylko p.o. prezydenta, emocje opadły, cała tragedia została zapomniana. Nie została zapomniana i powtarzam: chwała tym którzy stali tutaj z krzyżem, którzy walczyli o prawdę na czele z Antonim Macierewiczem – podkreślił polityk.

– Nasza droga, droga o której już powiedziałem, nazwałem, naprawy Rzeczypospolitej, dobrej zmiany, czasem, ze względu na okoliczności, jest kręta, ale to, o co was dzisiaj proszę i proszę tych wszystkich, którzy nas widzą, słuchają w telewizji, radiu, to zaufanie. Ufajcie. Ufajcie że idziemy drogą w tym samym kierunku, że ten kierunek nie ulegnie najmniejszej zmianie, że dojdziemy do celu, że będziemy mieli nową, prawdziwie nową, niepodległą, godną, silną Polskę – dodał Kaczyński.