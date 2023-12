Bodnar chce naciskać na sędziów? Zdecydowana reakcja szefowej KRS

Szef MS skierował swoje pismo do sędziów pełniących funkcje koordynatorów ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka ws. karnych i cywilnych w sądach powszechnych. Czego dotyczy? Bodnar przypomniał, "jakie są standardy wynikające z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie niezależności sądownictwa". "Ustawa z 8 grudnia 2017 grudnia r. doprowadziła do sprzecznego z Konstytucją RP upolitycznienia trybu wyboru sędziów – członków Krajowej Rady Sądownictwa, co spowodowało, iż ten kluczowy dla zachowania niezależności polskiego sądownictwa organ utracił gwarancje niezależności. W konsekwencji tryb powołania, względnie promocji sędziów na wyższe stanowiska z udziałem tego organu stał się wadliwy, co znajduje potwierdzenie w szeregu orzeczeń trybunałów międzynarodowych oraz polskich sądów" – napisał.

Minister przytoczył wyroki ETPC, TSUE oraz SN i NSA, wedle których KRS powoływana na mocy ustawy z 2017 r. "nie spełnia wymogów niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej". "To sprawia, że sędzia powołany z udziałem KRS w nowym składzie nie może być uznany za niezawisłego i bezstronnego" – stwierdził szef resortu sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska.

Przewodnicząca KRS: To może wywołać efekt mrożący

Pisma Adama Bodnara nie pozostawiła bez odpowiedzi przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka. "Podkreśla, że Konstytucja to najwyższe prawo RP i wyraża nadzieję, iż pismo Ministra z 13.12.23 nie zachęca do podważania orzeczeń sędziów powołanych przez Prezydenta RP, co podważyłoby zaufanie do państwa i prawa" – zaznacza KRS na portalu X. Do wpisu dołączono skan listu Pawełczyk-Woickiej do Bodnara.

Szefowa KRS podkreśla, iż teza że "sędzia powołany z udziałem KRS w nowym składzie nie może być uznany za niezawisłego i bezstronnego" może wywołać wśród sędziów "efekt'mrożący, gdyż stanowi zawoalowaną formę podważanie ich statusu nadanego im konstytucją". "Nadto zawiera ocenę braku 'niezawisłości' i 'bezstronności' niepopartą żadnymi faktami, ocenę arbitralną i dowolną" – dodała.

Jednocześnie przewodnicząca Rady przypomniała, że skład KRS "nie został ustalony ustawą, a wynika wprost z konstytucji i nie uległ zmianie". "Ustawa z 28 grudnia 2017 r. wprowadziła jedynie zmianę trybu wyboru 15 członków KRS, działając na podstawie i w granicach normatywnego umocowania z art. 187 ust. 4 konstytucji" – zaznaczyła.

