Atak na pracownika biura PiS. Policja zatrzymała sprawcę

Do zdarzenia doszło we wtorek ok. godz. 14:00. Do biura Zarządu Okręgowego PiS, które mieści się w budynku przy ul. 3 maja 1 w Chrzanowie, wszedł mężczyzna i uderzył ręką w twarz jednego z pracowników. Mężczyzna wykrzykiwał też słowa, które nosiły znamiona groźby.

Zaatakowany pracownik złożył zawiadomienie w Komendzie Powiatowej Policji w Chrzanowie.