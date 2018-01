Gowin dementuje: Macierewicz będzie lojalny, nie wyjdzie z PiS

– To są spekulacje nie tylko niesprawiedliwe wobec ministra Macierewicza – on na pewno zachowa się lojalnie wobec PiS-u – ale też kompletnie wyssane z palca, patrząc z politologicznego punktu widzenia – stwierdził Gowin, wskazując na brak szans powodzenia ewentualnej inicjatywy Antoniego Macierewicza.

Wicepremier uznał, że dymisja ministra obrony narodowej w ostateczności może być trudniejsza do zaakceptowania przez wyborców, niż polityków PiS-u.

– Z jednej strony to są ludzie którzy rzeczywiście ufają Antoniemu Macierewiczowi, ale z drugiej strony to najbardziej ideowa, żarliwa, wierna PiS-owi część wyborców dlatego jeżeli pyta mnie pan o moje przewidywania dot. fluktuacji wyborców z tej prawej strony obozu ZP, nie sądzę żeby doszło tam do jakichkolwiek istotnych korekt – przekonywał na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia.

