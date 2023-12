Ofiary zdalnego nauczania

Badanie PISA (Program for International Student Asesment) to bardzo ważny wskaźnik osiągnięć systemów edukacji. Bo prowadzone jest w trzyletnich okresach od wielu lat, sama Polska uczestniczy w tym pomiarze od 2000 r. Ostatnia edycja pomiarów, w których sprawdza się umiejętności 15-latków, musiała zostać przesunięta o rok. Zamiast w 2021 r. przeprowadzono ją w roku ubiegłym. Powód? Oczywiście pandemia COVID-19. PISA jest ciekawie skonstruowanym badaniem, bo nie bada wiedzy, ale umiejętności nastolatków. Pytania są więc najczęściej otwarte, wymagające myślenia, łączenia wiedzy, stosowania wiedzy w praktyce. Dlatego pomiar ten daje dość dobrą odpowiedź na to, jak 15-latkowie przygotowani są do wyzwań, które staną przed nimi w przyszłości. Jak do tego przygotowuje ich krajowy system edukacji, a nawet – jak wspomaga to kształcenie rozwijanie umiejętności poza placówkami szkolnymi. W ubiegłym roku pod lupę wzięto blisko 700 tys. młodych ludzi z 81 krajów. W Polsce zbadano ponad 6 tys. uczniów z 240 szkół. Byli to uczniowie liceów ogólnokształcących (stanowiący 47 proc. populacji 15-latków), techników (40 proc.), szkół branżowych I stopnia (12 proc.) oraz niewielki odsetek uczniów ze szkół podstawowych (1 proc.). Tak jak za każdym razem ocenianiu podlegały umiejętności matematyczne, rozumienie czytanego tekstu i rozumowanie w naukach przyrodniczych. Podczas każdej edycji badania jedną z tych trzech dziedzin bada się szczególnie wnikliwie i w ubiegłym roku akurat sprawdzono lepiej rozumowanie matematyczne.