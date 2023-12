Prezes PiS: Konsolidacja sił prawicowych i patriotycznych

– To zjednoczenie jest elementem konsolidacji prawicowych sił patriotycznych, które dziś muszą przeciwstawić się ewidentnemu zamachowi na polską demokrację. Chodzi tu m.in. o pluralizm medialny, a także inne zapowiedzi rządu – mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński po posiedzeniu Rady Politycznej partii.

Szef największej partii opozycyjnej stwierdził, że "to była rada polityczna bogata w rożnego rodzaju treści, uchwały". – Oczywiście najważniejsza z nich to uchwała pozwalająca nam zjednoczyć się z partia Republikańską – mówił.



Powyborcze zmiany nowej koalicji

Prezes Prawa i Sprawiedliwości odniósł się także do personalnych zmian, których już dokonuje nowa koalicja rządząca. – To jest także szereg działań, (...) które pokazują, że ta ekipa nie ma zamiaru przestrzegać żadnych reguł, które zwykle funkcjonują w demokracji. Choćby zwolnienia w ciągu jednego dnia, przeprowadzone niekiedy w sposób niegrzeczny i brutalny, jak w przypadku ambasadora Polski przy UE czy w KPRM, gdzie zwolniono 35 dyrektorów, a także ludzi zajmujących niższe stanowiska. To także działanie polegające na powoływaniu na stanowiska rządowe osób, które w oczywisty sposób nie szanują konstytucji, choćby np. w kwestii wolności i szacunku dla religii. To jest zawarte w konstytucji – mówił Kaczyński.

Roszady w PiS i obrona mediów publicznych

W trakcie Rady Politycznej podjęte zostały dwie zasadnicze decyzje, o których donosiły media. Pierwszą jest wybór sekretarza generalnego. Stanowisko to opuścił w październiku Krzysztof Sobolewski. Od 2018 r. Sobolewski nadzorował struktury partyjne w całym kraju, a ponad dwa lata temu objął stanowisko sekretarza generalnego PiS. W mediach spekulowano, że to efekt nieskutecznej kampanii wyborczej PiS oraz mało dynamicznych działań PiS w terenie.

Jego następcą został Piotr Milowański. To przedstawiciel młodego pokolenia działaczy (rocznik 1988), który ma zająć się m.in. wzmacnianiem struktur. Co ciekawe, o jego możliwej nominacji pisała już w październiku Wirtualna Polska. Milowański to dotychczasowy zastępca Sobolewskiego.

Skarbnikiem partii został były wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Rada Polityczna PiS podjęła też uchwałę w obronie wolności słowa. Rada Polityczna PiS stanowczo zaprotestowała przeciw niszczeniu mediów publicznych.

