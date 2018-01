Cejrowski do posłów PiS: Nie bądźcie bydlakami

Słynny podróżnik opublikował ponadto w Internecie nagranie, na którym nawołuje do poparcia rozwiązań ograniczających prawo do przerywania ciąży. Cejrowski zastrzegł, że dla posłów Prawa i Sprawiedliwości jest „chwila prawdy”.

– Posłowie PiS, to jest chwila prawdy. obiecywaliście chronić życie każdego Polaka. Polak przed narodzeniem tez ma prawa. A podstawowym prawem jest prawo do życia. To, czemu ja słyszę, że chcecie uwalić tę ustawę? To jest chwila prawdy. Będziemy patrzeć po nazwisku, kto zagłosował za zabijaniem obywateli z zespołem downem, a kto głosował za życiem. Nie bądź bydlakiem – zakończył.