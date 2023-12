Krzyże z Brusna

Jeszcze 100, 200 lat temu był to sławny ośrodek kamieniarski, pochodzące stąd „bruśnieńskie” krzyże, nagrobki i elementy kamieniarki do tej pory ozdabiają cmentarze, drogi, rozstaje i uroczyska wschodniej Polski, dodając im klimatu. Brusno, podzielone później na Stare i Nowe, położone u stóp góry, z której pozyskiwano piaskowiec i wapień, po raz pierwszy pojawia się w regestrze poborowym z 1531 r. Z lat 1563–1554 pochodzi – jak podaje Stefan Lew – wzmianka o pierwszych mistrzach kamieniarskich, w tym na wpół legendarny przekaz o „dwóch Italianach, co przyszli w pleni i zaczęli kopać Górę”.