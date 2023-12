Test "Do Rzeczy". CUPRA Formentor VZ Tribe Edition

Muskularna sylwetka wygląda na tyle efektownie, że Formentor przypomina nieślubne dziecko Lamborghini Urusa. Takie skojarzenie wprost zachęca zaś do przetestowania jego sportowych możliwości. A jest czym kusić. Formentor jest bowiem szybki i prowadzi się, jakby był przyklejony do asfaltu. Pod maską testowanego auta Hiszpanie ukryli dwulitrowy silnik benzynowy o mocy 310 KM. Pozostałe cyferki też robią wrażenie. Przyspieszenie od zera do 100 km/h: 4,9 s.