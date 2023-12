Test "Do Rzeczy": Inteligentny wideodomofon EZVIZ HP7

Świetna jakość obrazu, nowoczesne wzornictwo, bezpłatna aplikacja do obsługi zdalnej, prosta konfiguracja i dobry stosunek ceny do jakości – to największe zalety inteligentnego wideodomofonu firmy Ezviz.

Największe zalety inteligentnego wideodomofonu firmy Ezviz. Testowane urządzenie nazywane jest „inteligentnym”, bo rzeczywiście jest to coś więcej niż zwykły wideodomofon. Model HP7 – zwycięzca tegorocznej Plus X Award – to produkt typu 2 w 1, który może stanowić domowe centrum kontroli wejścia/wjazdu na posesję.