Warszawa: Kierowcy autobusów rozważają strajk. Czy stolica zostanie sparaliżowana?

Jeżeli kierowcy spełnią swoje groźby, to tysiące mieszkańców Warszawy wkrótce nie dojedzie do pracy. Związek Miejskich Zakładów Autobusowych żąda podwyżek – po pół tysiąca zł dla każdego kierowcy. Jeżeli ich prośby nie zostaną spełnione i nie zaczną zarabiać min. 4.500 zł brutto, to rozpoczną strajk. Czy Warszawa zostanie sparaliżowana?

Planowane referendum strajkowe ma się odbyć między 15 a 17 stycznia. Referendum obejmie 5 tysięcy pracowników (z czego 80 proc. to kierowcy), którzy będą mieli w nim zdecydować, czy przystępują do strajku. Co najmniej 4500 zł brutto Jak twierdzą związkowcy, referendum ma pokazać pracodawcom, że kierowcy są zmobilizowani i zdeterminowani. Kierowcy domagają się podniesienia pensji o 500 zł, ale zarząd zaoferował im jedynie 1/5 tej kwoty. Obecnie najniższa pensja kierowcy w MZA wynosi 3700 złotych brutto. Kierowcy chcą, aby dla świeżo przyjętych pracowników ta pensja wynosiła 4,5 tys. zł brutto. Ci z dłuższym stażem mieliby zarabiać nawet po 5000 zł brutto. Kierowcy odchodzą Związkowcy wskazują, że przez niskie pensje sukcesywnie spada liczba kierowców. – Każdego miesiąca liczba kierowców spadała. Mamy starą załogę. Ludzie młodzi jak przychodzą i dowiadują się, że będą pracowali za 2500-2700 złotych netto, to szukają innej, lżejszej pracy, która nie wiąże się z taką odpowiedzialnością – mówi Leszek Grzechnik z Międzyzakładowej Komisji Związkowej "Solidarność". Czytaj także:

