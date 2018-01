Liroy-Marzec pisze do Ziobry ws. skarg na czynności komornicze

Poseł podkreślił w swojej interpelacji, że większość obywateli zgłaszających się do jego biura poselskiego, wciąż przychodzi z problemami dotyczącymi nieprawidłowości podczas wykonywania czynności egzekucyjnych przez komorników. Liroy-Marzec zwraca uwagę, że niektóre z nich wynikają z niewłaściwego sformułowania przepisów regulujących odpowiednie procedury.

"Skarga na czynności komornicze wnoszona jest do sądu za pośrednictwem organu, którego dotyczy. Stawia to skarżącego w słabszej pozycji wobec organu egzekucyjnego. Od skargi należy wnieść opłatę sądową w wysokości 100 zł. Ten wymóg bywa bardzo dolegliwy dla Obywateli, którym komornik dokonał zajęcia całego wynagrodzenia za pracę świadczoną na podstawie umowy cywilnoprawnej. Po udowodnieniu, że jest to jedyne źródło utrzymania, odpowiednia część wynagrodzenia zostaje zwolniona, jednak opłatę należy uiścić przed rozpoznaniem skargi" – czytamy w interpelacji. Poseł zwraca uwagę na fakt, że problem zatrudnienia na tzw. umowach śmieciowych dotyczy najczęściej osób najmniej zarabiających, dla których wysokość przedmiotowej opłaty jest zaporowa.

Piotr Liroy-Marzec wskazuje również, że komornicy jeszcze przed przekazaniem skargi do właściwego sądu, często dokonują korekty przeprowadzonych czynności, co skutkuje tym, że złożona skarga staje się bez przedmiotowa. Odzyskanie w tym momencie uiszczonej opłaty sądowej jest - podkreśla poseł - skomplikowane i w rzeczywistości niemalże niewykonalne. "Obywatel poszkodowany nieprawidłową egzekucją komorniczą jest więc przez państwo polskie narażany na dodatkowe, niczym nie usprawiedliwione koszty niewynikające z podjęcia przez sąd żadnych czynności" – zauważa polityk i zwraca się do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry z poniższymi pytaniami:

Czy Minister Sprawiedliwości uważa składanie skargi na działania organu do organu, którego skarga dotyczy za właściwe rozwiązanie?

Czy takie rozwiązanie spełnia wymogi sprawiedliwości, bezstronności w rozpatrywaniu sprawy oraz równego traktowania stron?

Czy resort sprawiedliwości widzi możliwość i potrzebę zmiany odpowiednich przepisów?

Czy możliwe jest obniżenie wysokości opłaty sądowej od skarg na czynności komornicze, tak by nie odbierać poszkodowanym Obywatelom ich prawa do odwoływania się od ewentualnych nieprawidłowych działań komorników?