Terlikowski o aborcji: To nie jest wolność, to zamordyzm sumienia

„Wolność sumienia wedle aborcjonistów. W sprawie aborcji możesz mieć każde poglądy, pod warunkiem, że jesteś za aborcją. A jak nie jesteś to trzeba cię wyrzucić z klubu, albo przynajmniej doładować karę finansową. To nie jest wolność, to jest zamordyzm sumienia” – ocenił publicysta „Do Rzeczy”.

Terlikowski wskazał ponadto, że konflikt dotyczący aborcji nie jest sporem polityczny, sporem partyjnym. Zarówno projekt proaborcyjny, jak również i antyaborcyjny został wniesiony przez obywateli. Uznał, że spór dotyczy tego, „czy chcemy należeć do cywilizacji życia”.

„To pokazuje, że podziały cywilizacyjne idą w poprzek polityczno-partyjnych” – napisał Terlikowski.

