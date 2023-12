Kiedy nowe kierownictwo policji? Wiceszef MSWiA wskazał datę

W zeszłym tygodniu minister Marcin Kierwiński przedstawił skład MSWiA i poinformował o konkretnych funkcjach, jakie będą pełnili wiceministrowie.

Wiesław Szczepański odpowiadać będzie za kwestie budżetowe. Tomasz Szymański będzie odpowiedzialny za administrację, a także relacje z samorządami, kościołami i związkami wyznaniowymi. Czesław Mroczek zajmie się służbami mundurowymi. Natomiast Wiesław Leśniakiewicz odpowiadał będzie za zarządzanie kryzysowe.

Nowe kierownictwo policji. "Przed 3 stycznia"

W poniedziałek w programie "Graffiti" w Polsat News Czesław Mroczek został zapytany o to, kiedy poznamy nazwisko nowego komendanta głównego policji. – Nie będę przesądzać co do dnia, ale w najbliższych dniach będziemy powoływali komendanta głównego policji i trzech jego zastępców. W komendach wojewódzkich mamy osiem wakatów. W najbliższych dniach będziemy powoływali nowych komendantów. Przed 3 stycznia będzie nowe kierownictwo polskiej policji – poinformował wiceszef MSWiA. – Z pewnością będzie duża zmiana w kierownictwie polskiej policji – dodał. I podkreślił, że na razie nie chce mówić o personaliach.

Przypomnijmy, że 7 grudnia Jarosław Szymczyk zrezygnował ze stanowiska komendanta głównego policji. Funkcję tę pełnił od 2016 r. Jak nieoficjalnie ustaliła Wirtualna Polska, nowym komendantem głównym policji może zostać Mariusz Dąbek, były szef małopolskiej policji.

Wybuch granatnika w Komendzie Głównej Policji

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek zaznaczył na antenie Polsat News, że kwestia wybuchu granatnika w siedzibie Komendy Głównej Policji "musi zostać dokładnie zbadana". – Z całą pewnością wszystkie sprawy, w których doszło do naruszenia prawa, wymagają wyjaśnienia. Policja znalazła się w kryzysie (...). Musimy przezwyciężyć wszystkie problemy – powiedział.

– Było wiele zdarzeń, które zniszczyły wizerunek policji. Chcemy wyciągać wnioski co do przyszłości. Odejścia w policji – około 12 tys. wakatów – były spowodowane złą atmosferą – zauważył wiceszef MSWiA.

Czytaj też:

Szef MSWiA: Policjanci nie będą agencją ochroniarską żadnego politykaCzytaj też:

Odchodzący szef policji napisał list do podwładnych. "Jestem zaszczycony"