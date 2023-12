Zaskakujące doniesienia. Kurski szefem TVP?

Jarosław Kurski jest przymierzany na fotel prezesa TVP – podał nieoficjalnie portal i.pl. "Wieści z 'miasta': Jarosław Kurski ma zostać prezesem TVP. Czy Silni razem nadal będą pisali 'KurWizja'"? – pyta redaktor naczelna Polski Press Dorota Kania.

W rozmowie z portalem Wirtualne Media Kurski dementuje pogłoski, jakoby miał zostać nowym prezesem Telewizji Polskiej. "Mogę zdementować. To są bzdury, nie komentuję plotek" – wskazał.

Kurski rezygnuje

13 grudnia Kurski poinformował, że odchodzi z "Gazety Wyborczej". "Postanowiłem, że 31 grudnia 2023 r. przekażę funkcję pierwszego zastępcy redaktora naczelnego 'Gazety Wyborczej' jednemu z moich zastępców" – przekazał. "Polska się zmienia. Także 'Wyborczej' potrzebna jest zmiana pokoleniowa. Ostatnich osiem lat to czas najtrudniejszy w historii 'Wyborczej', ale jednocześnie to lata dla 'Wyborczej' najważniejsze. Zespół – każda dziennikarka i każdy dziennikarz – bronił naszych wartości: wolności słowa, krytycznego dziennikarstwa, praworządności, praw mniejszości i wreszcie samej demokracji. Broniliśmy ich mimo nacisków, presji prawnej, gróźb i obelg ze strony autorytarnej władzy. W ogromnej mierze dzięki Państwu, Waszemu wsparciu i wierności 'Wyborczej'. Wytrzymaliśmy i pozostaliśmy sobą. Dziękuję i ze wzruszeniem mówię, że jestem dumny, iż mogłem stać na czele takiego zespołu. Nasze ośmioletnie wysiłki przyniosły owoce. Dziś zaprzysiężony został rząd Koalicji 15 Października. Wybory wygrali demokraci" – wskazał Kurski w felietonie opublikowanym na portalu gazety.

Jarosław Kurski przekonuje, że chce się poświęcić pisaniu: "Są i inne ważne, osobiste powody mojej decyzji. Wicenaczelnym byłem przez 17 lat. To wystarczająco długo, by na tym etapie zawodowej kariery powrócić do swojej pasji, czyli pisania".

Przypomnijmy, że przeszłości prezesem Telewizji Polskiej był brat Jarosława Kurskiego – Jacek, który sprawował tę funkcję (z chwilowymi przerwami) od 2016 do 2022 roku.

Niedawno, by pracować dla rządu, z "Wyborczej" odszedł Paweł Wroński. Został on rzecznikiem MSZ.

