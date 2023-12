"Koalicja chanukowa". Awantura podczas konferencji Brauna

W styczniu 2020 przy ul. Słowackiego w Rzeszowie (na przeciwko ratusza), oficjalnie otworzono biuro poselskie posła Grzegorza Brauna.

"Grzegorz Braun poinformował, że właściciel nieruchomości wypowiedział mu umowę na najem pomieszczeń na biuro poselskie. Na razie nie wie gdzie będzie nowa siedziba" – napisał na portalu X dziennikarz Klaudiusz Slezak.

– Gospodarz budynku wypowiada nam lokal. Stąd będziemy musieli pożegnać się z tym pięknym miejscem, które służyło jako biuro poselskie przez ostatnie lata. Zaprosił nas do tego lokalu jeszcze śp. prezydent Ferenc, ale teraz jest inna polityka, w związku z tym będziemy musieli szukać sobie innego miejsca – ogłosił Grzegorz Braun podczas konferencji prasowej pod hasłem "Tu jest Polska, a nie Polin".

"Koalicja chanukowa"

Jak zaznaczył poseł Konfederacji, "na szczeblu centralnym władz RP ujawniła się nowa, wielka koalicja chanukowa". – Wydarzenia ostatnich dni pokazały, że są wydarzenia, w których między stronami sporu, na pozór czasem bardzo zaciekłego sporu PiS – PO z przystawkami, w kwestiach kardynalnych, tego sporu nie ma – zaznaczył.

Według polityka nowa koalicja, którą określił mianem "zjednoczonego frontu chanukowego", to ci sami ludzie, którzy tworzyli "koalicję covidową i koalicję podżegaczy wojennych". – To słudzy narodu ukraińskiego, być może innych narodów, tylko nie polskiego. Taka jest ich hierarcha wartości. To oni antysemityzmem nazwą asertywną, propatriotyczną postawę polską – dodał poseł.

Obecni na miejscu przeciwnicy Grzegorza Brauna zaczęli wykrzykiwać przez megafon "precz z antysemityzmem". – Chyba jednak poprosimy policję o reakcję – zwrócił uwagę polityk.

Demonstranci domagali się zakończenia konferencji prasowej. – Wszystko, co jest polskim patriotyzmem będzie nazwane faszyzmem. Respektowanie polskich wartości, tradycji, szanowanie praw i wolności będzie nazywane antysemityzmem. Przestrzegam państwa – dzisiaj ja, jutro przyjdą po was. W istocie, przyjdą po waszą wolność, godność, zdrowie, życie i majętność. Idą po was, a ja tylko stanąłem im na drodze – mówił Grzegorz Braun.

