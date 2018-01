Budżet na 2018 rok przyjęty. Morawiecki: Dokonujemy przełomu

– To zdecydowanie bardzo dobry budżet, najlepszy, jaki mogliśmy wypracować dla polskich rodzin i polskich obywateli po stronie podatkowej. Na pewno dokonujemy przełomu. Deficyty są najniższe w ciągu ostatnich 28 lat i jednocześnie możemy mieć środki na zapłacenie za całą naszą politykę społeczną i bezpieczeństwa – mówił w Sejmie premier Mateusz Morawiecki.

Za uchwaleniem budżetu z poprawkami głosowało 240 posłów, przeciw było 189, a dwóch wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Przeciw głosował m.in. ruch Kukiz'15. – Ten budżet nie realizuje naszych fundamentalnych postulatów, czyli obniżenia podatku VAT do 22 proc., tak jak obiecywał PiS, nie jest podwyższana kwota wolna od podatku. Co więcej, zadłużenie - może nie tyle nasze, co naszych dzieci i wnuków, bo to oni będą spłacać ten dług - w przyszłym roku ma wynieść 42 mld zł – tłumaczył polityk Kukiz'15 Paweł Grabowski.