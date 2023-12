"Posłowie pilnie wzywani do Warszawy". KO szykuje ruch ws. TVP

Czego dotyczy uchwała? Jak podaje Onet, ma ona stwierdzić nielegalność Rady Mediów Narodowych, która powołuje i odwołuje władze mediów publicznych. Podstawą ma być wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2016 r. (kierowanego przez prof. Andrzeja Rzeplińskiego), w którym sędziowie uznali, że odebranie Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji uprawnień w zakresie powoływania i odwoływania władz mediów publicznych było niezgodne z ustawą zasadniczą. Na czele RMN stoi Krzysztof Czabański, bliski współpracownik prezesa PiS.

"Posłowie zostali wezwani, by we wtorek rano podpisać się pod projektem. Nie jest pewne, czy uchwała zostanie przegłosowana jeszcze jutro. Blok głosowań jest zaplanowany na godz. 17, jednak niewykluczone, że zostanie przesunięty na wcześniejszą porę. Głosowanie jest możliwe także w środę" – czytamy. We wtorek projekt uchwały ma zaopiniować sejmowa Komisja kultury i Środków Przekazu.

Sienkiewicz szykuje się do działania

"To Kancelaria Sejmu zapewnia obsługę Radzie Mediów Narodowych, więc najpewniej RMN zostanie odcięta od pieniędzy. Jednak to dopiero pierwszy krok. Kolejny będzie należał do ministra Bartłomieja Sienkiewicza. To on na podstawie uchwały będzie musiał usunąć z TVP obecnego prezesa Mateusza Matyszkowicza" – wskazuje Onet.

O tym, że szef rządu jest nieusatysfakcjonowany tempem zmian w TVP, mówiła w programie Onet Rano Dominika Długosz z "Newsweeka". – Jak słyszę, jak wrócił Donald Tusk z Brukseli, to tradycyjnie się wściekł, że nic się nie wydarzyło. Wy siedzicie i co? I jeździcie do Krakowa zwolnić Barbarę Nowak? No nie róbmy sobie żartów. To oczywiście też ważne, ale TVP była bardzo istotna w tym planie pokazywania, że coś się zmieniło. I podobno, jak słyszę, ma być powołany nowy wiceminister w Ministerstwie Kultury, który będzie się zajmował tylko tym – przekazała.

W jej ocenie nowy minister kultury nie jest pewien co do tego, jak zmiany w telewizji przeprowadzić. – Ja mam wrażenie trochę, że Bartłomiej Sienkiewicz poszedł tam i był przekonany, że wszyscy się przestraszą i poddadzą – stwierdziła.

