Episkopat dziękuje "posłom głosującym za życiem"

We wczorajszych głosowaniach, posłowie odrzucili w I czytaniu projekt "Ratujmy Kobiety"(za rozszerzeniem prawa do aborcji) i odesłali do prac w komisji projekt "Zatrzymaj Aborcję", który przewiduje ograniczenie prawa do stosowania aborcji.

Już samo dalsze procedowanie projektu pro-life i odrzucenie projektu "Ratujmy Kobiety', jest dużym sukcesem organizacji walczących o prawa dzieci nienarodowych. W związku z tym Konferencja Episkopatu Polski podziękowała organizatorom obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Zatrzymaj aborcję”, wolontariuszom zbierającym podpisy, 830 tysiącom obywateli, którzy podpisali się pod tym projektem oraz wszystkim posłom, którzy – głosując za życiem – udzielili poparcia temu obywatelskiemu projektowi ustawy.

"Ufamy, że wkrótce zostaną zwiększone prawne gwarancje ochrony życia najsłabszych przez powstrzymanie aborcji eugenicznej" – napisano w oświadczeniu. Całość oświadczenia poniżej.

Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski ws. procedowania obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej zwiększającej ochronę prawa do życia

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski dziękujemy organizatorom obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Zatrzymaj aborcję”, wolontariuszom zbierającym podpisy, 830 tysiącom obywateli, którzy podpisali się pod tym projektem oraz wszystkim posłom, którzy – głosując za życiem – udzielili poparcia temu obywatelskiemu projektowi ustawy. Ufamy, że wkrótce zostaną zwiększone prawne gwarancje ochrony życia najsłabszych przez powstrzymanie aborcji eugenicznej.

Kilka dni temu Ojciec Święty Franciszek – przemawiając do dyplomatów z całego świata – powiedział, że po siedemdziesięciu latach od przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka wciąż są łamane prawa podstawowe. „Przede wszystkim – podkreślił papież – prawo do życia, wolności i nienaruszalności każdej osoby ludzkiej. Nasze prawa naruszają nie tylko wojny, czy przemoc. W naszych czasach pojawiają się formy bardziej subtelne: myślę przede wszystkim o niewinnych dzieciach, odrzuconych jeszcze zanim się urodzą; czasem niechcianych, tylko dlatego, że są chore, czy zdeformowane, albo z powodu egoizmu dorosłych” (Watykan, 8 stycznia 2018 r.).

W kontekście trwających prac nad wspomnianym obywatelskim projektem ustawy, bardzo prosimy o modlitwę w intencji ochrony prawa do życia.

Abp Stanisław Gądecki

Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Abp Marek Jędraszewski

Metropolita Krakowski

Zastępca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

Bp Artur G. Miziński

Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, dnia 11 stycznia 2018 r.