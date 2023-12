Znani dziennikarze Polsat News i TVN24 w "nowej" TVP. Pracodawcy poszli im na rękę

We wtorek wieczorem Sejm przegłosował uchwałę medialną wzywającą do zmian w mediach publicznych. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem liczy 11 stron. Sejm "uznaje za niedopuszczalne trwanie stanu jawnego naruszenia prawa oraz łamania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz Polską Agencję Prasową do informacji i zasady pluralizmu politycznego mającego swoje źródło w przepisach konstytucji" – czytamy w dokumencie, pod którym podpisali się posłowie KO, PSL, Polski 2050 oraz Lewicy. Sejm w projekcie uchwały "wzywa wszystkie organy państwa Rzeczpospolitej Polskiej do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu przywrócenie ładu konstytucyjnego w zakresie dostępu obywateli do rzetelnej informacji i funkcjonowania mediów publicznych".

Do zmian w TVP ma dojść jeszcze przed świętami. Według doniesień prasowych, wielkich czystek w mediach publicznych jednak nie będzie.

Transfery do TVP. Z Polsat News i TVN24 odchodzą dziennikarze

Serwis Pudelek ustalił wczoraj, że na antenie Telewizji Polskiej wkrótce zobaczymy znaną prezenterkę TVN24. Według anonimowego informatora serwisu, na przejście do TVP zdecydowała się Joanna Dunikowska-Paź. Dziennikarka była związana z TVN24 od 2020 roku i od tamtej pory regularnie pojawiała się na antenie. Widzowie mogli ją oglądać głównie w porannym paśmie stacji, w tym w programie "Wstajesz i wiesz". Dunikowska-Paź kilka lat temu pracowała w TVP oraz TVP Info.

Kolejną porcję informacji o transferach do TVP przynosi serwis Wirtualne Media, który kilka dni temu informował o zmianie pracy planowanej przez prezentera Polsat News Piotra Jędrzejka. Dziennikarz prowadzi obecnie pasmo "Nowy dzień", a po przejściu do Telewizji Polskiej miałyby mu przypaść serwisy informacyjne TVP Info i "Panorama" TVP2. Do transferu mają się też przygotowywać prezenterzy kanału Wydarzenia 24 Bartosz Cebeńko i Wioleta Wramba.

Wczoraj portal Wirtualnemedia.pl donosił o kolejnym nazwisku, które ma zasilić szeregi "nowej" TVP. Mowa o Milenie Bobrowskiej z Polsat News. Bobrowska miała już wysłać list pożegnalny do współpracowników z Polsatu. Przed pracą dla Polsat News reporterka była związana z TVN24.

Zmiany w Telewizji Polskiej. Wyciekły kolejne nazwiska

Według najnowszych ustaleń Wirtualnych Mediów, materiały społeczne do nowego programu, który zastąpi "Wiadomości" TVP, może przygotowywać Małgorzata Nowicka-Aftowicz, która potwierdziła już swoje odejście z Polsat News. W ostatnich latach była reporterką programu "Raport" na antenie tej stacji. Wcześniej pracowała również w Superstacji i Nowa TV.

Z Telewizją Polsat żegna się też prezenter pogody Jarosław Kret. Jego obowiązki przejęła od jakiegoś czasu Klaudia Kroczek znana ze stacji Wydarzenia 24. Wirtualne Media dowiedziały się, że Polsat zgodził się na szybsze odejście Kreta, żeby mógł powrócić do TVP jeszcze pod koniec tego roku lub na początku 2024.

Gospodarzem pierwszego wydania programu, który zastąpi "Wiadomości", według ustaleń "Gazety Wyborczej", będzie Marek Czyż lub Joanna Dunikowska-Paź, która odeszła z TVN24.

