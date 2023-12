Transfery z Polsat News i TVN24 do "nowej" TVP. Wyciekły nowe nazwiska

Jak dowiedział się nieoficjalnie portal Wirtualne media, zmiany w Telewizji Polskiej i Polskim Radiu nastąpią prawdopodobnie jeszcze dzisiaj, a najpóźniej w środę. Mówił o tym w rozmowie z portalem Wirtualne Media Bogdan Zdrojewski, przewodniczący sejmowej komisji kultury.

– Nie będzie to się działo według scenariusza, na który liczy TVP Info – czołgi i ataki z powietrza. Mamy rozwiązania prawne, a jak ktoś się będzie zachowywał niewłaściwie i niezgodnie z prawem, poniesie za to konsekwencje – zapewniał. – Dzisiaj będziemy nad tym pracować, bo chcemy to przyspieszyć. Spodziewam się, że w ciągu najbliższych 24-, maksymalnie 48 godzin, scenariusz dotyczący TVP będzie znany opinii publicznej – dodawał Zdrojewski.

Transfery do TVP. Wyciekły nazwiska dziennikarzy Polsat News i TVN24

Serwis Pudelek ustalił wczoraj, że na antenie Telewizji Polskiej wkrótce zobaczymy znaną prezenterkę TVN24. Według anonimowego informatora serwisu, na przejście do TVP zdecydowała się Joanna Dunikowska-Paź. Dziennikarka była związana z TVN24 od 2020 roku i od tamtej pory regularnie pojawiała się na antenie. Widzowie mogli ją oglądać głównie w porannym paśmie stacji, w tym w programie "Wstajesz i wiesz". Dunikowska-Paź kilka lat temu pracowała w TVP oraz TVP Info.

Kolejną porcję informacji o transferach do TVP przynosi serwis Wirtualne Media, który kilka dni temu informował o zmianie pracy planowanej przez prezentera Polsat News Piotra Jędrzejka. Dziennikarz prowadzi obecnie pasmo "Nowy dzień", a po przejściu do Telewizji Polskiej miałyby mu przypaść serwisy informacyjne TVP Info i "Panorama" TVP2. Do transferu mają się też przygotowywać prezenterzy kanału Wydarzenia 24 Bartosz Cebeńko i Wioleta Wramba.

Dziś portal Wirtualnemedia.pl donosi o kolejnym nazwisku, które ma zasilić szeregi "nowej" TVP. Mowa o Milenie Bobrowskiej z Polsat News. Bobrowska miała już wysłać list pożegnalny do współpracowników z Polsatu. Przed pracą dla Polsat News reporterka była związana z TVN24.

