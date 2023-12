"No to zapinamy pasy". Tusk zapowiada "długi dzień"

"No to zapinamy pasy. Nowi szefowie służb, w tym CBA, przyjęcie budżetu, odwołanie (Jacka) Kurskiego z Waszyngtonu – to na początek dnia. Długiego dnia" – czytamy we wpisie Tuska opublikowanym na platformie X (dawniej Twitter).

Kurski może stracić lukratywną posadę

Jacek Kurski od prawie roku reprezentuje Polskę w Banku Światowym. Na to stanowisko skierował go prezes NBP Adam Glapiński i tylko on może go odwołać. W przepisach jest jednak furtka, która pozwala nowej władzy zmienić obecny stan.

Według portalu Business Insider drogą do tego może być zmiana uchwały rządu z 1986 r., która określa zadania ministra finansów i prezesa NBP w Banku Światowym.

Polityczny wtorek. Co wydarzy się w Sejmie?

Dziś Sejm wznowi obrady. W harmonogramie jest m.in. pierwsze posiedzenie komisji śledczej w sprawie wyborów kopertowych. Posłowie zajmą się także uchwałą powołującą komisję śledczą w sprawie afery wizowej. Odbędzie się również pierwsze posiedzenie nowego rządu, który ma zająć się projektem budżetu na 2024 r.



Według nieoficjalnych doniesień także dzisiaj mogą rozpocząć się zmiany w mediach publicznych – TVP i Polskim Radiu. Prawdopodobnie zbierze się sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu, która przyjmie uchwałę dotyczącą Rady Mediów Narodowych.

Również w tym tygodniu pod obrady może zostać wniesiona seria uchwał dotyczących Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa. Mają one, po pierwsze, unieważnić te powołujące w poprzedniej kadencji trzech sędziów TK (Mariusza Muszyńskiego, Jarosława Wyrembaka i Justyna Piskorskiego), a po drugie – anulować wybór do KRS 15 sędziów, wskazanych nie przez środowisko sędziowskie, lecz przez większość sejmową PiS.

Posiedzenie Sejmu potrwa trzy dni. Zakończy się w czwartek, 21 grudnia.

