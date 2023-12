"No to zapinamy pasy". Tusk zapowiada "długi dzień"

"No to zapinamy pasy. Nowi szefowie służb, w tym CBA, przyjęcie budżetu, odwołanie (Jacka) Kurskiego z Waszyngtonu – to na początek dnia. Długiego dnia" – czytamy we wpisie Tuska opublikowanym na platformie X (dawniej Twitter).

Kurski może stracić lukratywną posadę

Jacek Kurski od prawie roku reprezentuje Polskę w Banku Światowym. Na to stanowisko skierował go prezes NBP Adam Glapiński i tylko on może go odwołać. W przepisach jest jednak furtka, która pozwala nowej władzy zmienić obecny stan.

Według portalu Business Insider drogą do tego może być zmiana uchwały rządu z 1986 r., która określa zadania ministra finansów i prezesa NBP w Banku Światowym.

Polityczny wtorek. Co wydarzy się w Sejmie?

Dziś Sejm wznowi obrady. W harmonogramie jest m.in. pierwsze posiedzenie komisji śledczej w sprawie wyborów kopertowych. Posłowie zajmą się także uchwałą powołującą komisję śledczą w sprawie afery wizowej. Odbędzie się również pierwsze posiedzenie nowego rządu, który ma zająć się projektem budżetu na 2024 r.



Według nieoficjalnych doniesień także dzisiaj mogą rozpocząć się zmiany w mediach publicznych – TVP i Polskim Radiu. Prawdopodobnie zbierze się sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu, która przyjmie uchwałę dotyczącą Rady Mediów Narodowych.

Również w tym tygodniu pod obrady może zostać wniesiona seria uchwał dotyczących Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa. Mają one, po pierwsze, unieważnić te powołujące w poprzedniej kadencji trzech sędziów TK (Mariusza Muszyńskiego, Jarosława Wyrembaka i Justyna Piskorskiego), a po drugie – anulować wybór do KRS 15 sędziów, wskazanych nie przez środowisko sędziowskie, lecz przez większość sejmową PiS.

Posiedzenie Sejmu potrwa trzy dni. Zakończy się w czwartek, 21 grudnia.

PiS wygrał wybory, ale władzę przejęła koalicja Tuska

11 grudnia Sejm nie udzielił wotum zaufania rządowi premiera Mateusza Morawieckiego. Jeszcze tego samego dnia Sejm wybrał na premiera Donalda Tuska. Jego rząd uzyskał wotum zaufania w głosowaniu 12 grudnia.

Po wyborach 15 października Prawo i Sprawiedliwość ma w Sejmie 190 posłów, natomiast Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) oraz Nowa Lewica łącznie – 248. Do większości potrzeba 231 głosów.

