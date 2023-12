Awantura o Miłosza Kłeczka. Posłanki pokłóciły się w studiu TVP Info. "To skandal!"

Zmiany w mediach publicznych budzą ostatnio silne emocje. 18 grudnia w "Gościu Wiadomości", które prowadziła Edyta Lewandowska doszło w tej kwestii do spięcia pomiędzy Wandą Nowicką z Lewicy i Joanną Borowiak z PiS. Posłanki poróżniła ocena Miłosza Kłeczka.

Awantura na antenie "Gościa Wiadomości"

Rozmowa, która dotyczyła głownie zapowiadanych przez rząd Donalda Tuska zmian w Telewizji Polskiej i Polskim Radiu, szybko zeszła na temat standardów TVP i konkretnego dziennikarza stacji – Miłosza Kłeczka.

Wanda Nowicka stwierdziła, że Telewizja Polska, w obecnym kształcie, nie może być nazywana medium publicznym. – To jest telewizja służąca rządowi PiS przez całe osiem lat i która nie ma żadnych znamion obiektywizmu i bezstronności. To, co chcemy zrobić, to przywrócenie publicznego charakteru mediom. Nikt niczego nie będzie niszczył – mówiła.

Zupełnie odmiennego zdania była posłanka PiS. – "Koalicja 13. grudnia" bardzo by chciała, żeby w Polsce było jak na Białorusi, był jeden przekaz medialny, żeby Polacy nie mogli się dowiedzieć, jaka jest prawda – oceniła Joanna Borowiak. W odpowiedzi usłyszała, że to co mówi to "stek bzdur i kłamstw".

Kłótnia posłanek w TVP Info. Poszło o Miłosza Kłeczka

Do dyskusji wtrąciła się prowadząca audycję, prosząc Nowicką, aby poparła swoje tezy konkretami. Wówczas posłanka Lewicy przywołała postać Miłosza Kłeczka.

– Sposób prowadzenia programu przez pana Kłeczka... Nie nazwę go dziennikarzem, bo on chyba nigdy nawet nie siedział obok dziennikarza – zaczęła Nowicka, co spotkało się z protestami zarówno prowadzącej, jak i posłanki Borowiak.

– Jeżeli ktoś się fatalnie zachowuje, to może być poddany krytyce. Ja wiem, że wyście się przyzwyczaili do tego, że was nie można krytykować i ruszyć – odpowiedziała im Nowicka. – To jest osoba, która nie wie, co tu robiła, co tu robi... – mówiła o dziennikarzu TVP. – To, że wy go nazywacie dziennikarzem, to nie znaczy, że on ma coś wspólnego z dziennikarstwem – oceniła.

– To jest skandal, proszę państwa! –odparła posłanka PIS. – Jestem oburzona, że poseł polskiego parlamentu mówi tak haniebne słowa na temat polskiej telewizji i dziennikarzy – dodała, twierdząc, że jej polityczna oponentka konfabuluje.

Czytaj też:

Transfery z Polsat News i TVN24 do "nowej" TVP. Wyciekły nowe nazwiskaCzytaj też:

"Medialna nagonka trwa". Gwiazda TVP jest gotowa na zwolnienie?