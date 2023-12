Wiemy, ile wyniesie podwyżka dla nauczycieli

Premier Donald Tusk już wcześniej zapowiedział, że w pierwszej kolejności, czyli od 1 stycznia 2024 r., zrealizowane zostaną podwyżki dla nauczycieli. To jedna z głównych obietnic KO z kampanii wyborczej.

Wynagrodzenia wzrosną o 30 proc. Z kolei cała strefa budżetowa ma otrzymać podwyżki na poziomie 20 proc. Szef nowego rządu zapowiedział także, że wypłaty świadczenia 800 plus będą realizowane zgodnie z zapowiedzianym przez poprzednią Radę Ministrów trybem.

Teraz natomiast opublikowany projekt autopoprawki do ustawy okołobudżetowej na 2024 r. dotyczy zwiększenia wynagrodzeń dla nauczycieli początkujących i nauczycieli przedszkolnych.

Podwyżki da nauczycieli

Średnie wynagrodzenia nauczycieli początkujących mają wzrosnąć o 33 proc., czyli o 1 tys. 576,72 zł. - Przeznaczyliśmy dodatkowe 2,3 mld zł na finansowanie podwyżek w przedszkolach. To samo dotyczy nauczycieli akademickich – wzrost też o 30 proc. – przekazał premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej.

W rzeczonej autopoprawce czytamy:

"Wysokość kwoty bazowej dla nauczycieli ujętej w art. 9 ust. 2 projektu ustawy budżetowej na rok 2024 generuje wzrost wynagrodzenia średniego nauczycieli od dnia 1 stycznia 2024 r. o 30 proc., co w przypadku nauczycieli początkujących nie przekłada się na zapowiedziany wzrost wynagrodzenia średniego co najmniej o 1 500 zł. W związku z powyższym, proponuje się dodanie do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 przepisu zwiększającego wysokość wynagrodzenia średniego nauczycieli początkujących, ustalanego na podstawie art. 30 ust. 3 pkt 1 ustawy – Karta Nauczyciela o 1,02308, gwarantując tym samym wzrost wynagrodzenia średniego tych nauczycieli o 1 576,72 zł".

