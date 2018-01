Frasyniuk odmawia stawienia się w prokuraturze

Z oświadczenia Frasyniuka opublikowanego na portalu społecznościowym przez Magdę Dobrzańską-Frasyniuk, wynika że został on wezwany do prokuratury w charakterze podejrzanego o popełnienie przestępstwa z art. 222 par. 1 kk podczas kontr-miesięcznicy smoleńskiej. W tym samym oświadczeniu Frasyniuk deklaruje, że nie stawi się w prokuraturze.

Były opozycjonista tłumaczy, że powodem podjęcia przez niego decyzji o nie stawieniu się na wezwaniu władzy "stawiającej się ponad prawem" są "obecna sytuacja w Polsce, pamięć historyczna z czasów komunizmu, a także osobiste doświadczenia z czasów »Solidarności« oraz dramatycznego dla naszego państwa Stanu Wojennego".

W oświadczeniu, Frasyniuk oskarża Prawo i Sprawiedliwość o „zdetonowanie filarów demokratycznego państwa prawa, które w demokratycznych warunkach stanowią ochronę i gwarancję uczciwości państwa wobec obywateli”. Przekonuje także, że „w latach 2015-17 Polska i Polacy zostali pozbawieni podstawowych konstytucyjnych praw i instytucji”.

Blokada miesięcznicy

Przypomnijmy, że w czerwcu ubiegłego grupa "Obywateli RP" chciała zablokować przemarsz osób chcących upamiętnić 86. miesięcznicę katastrofy smoleńskiej. Kilkadziesiąt osób usiadło na jezdni, skutecznie blokując przejście. Nie reagowali na wezwania policjantów, w związku z tym funkcjonariusze zaczęli przenosić demonstrantów poza teren przemarszu. Jak poinformowała policja, w związku z zamieszkami na Krakowskim Przedmieściu nikogo nie doprowadzano do jednostek policji. Ustalano jednak tożsamość osób, które mogły złamać prawo, a wnioski o ich ukaranie zostaną skierowane do sądu. Jedną z osób, które próbowała zablokować przemarsz był Władysław Frasyniuk. Były opozycjonista już wcześniej nawoływał do blokady. Frasyniuk ma odpowiedzieć za naruszenie nietykalności cielesnej policjanta.