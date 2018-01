Niesiołowski: Sądząc po liczbie żebraków, którzy do mnie podchodzą, nie zauważyłem spadku ubóstwa

Stefan Niesiołowski poproszony został o komentarz do informacji, że program 500 Plus przyczynił się do zmniejszenia ubóstwa. – Ja tego nie potrafię skomentować, bo ja tych badań własnych nie prowadzę, jakie to media podały, pisowskie? – zapytał z wyraźną niechęcią polityk.

Na informację, że między innymi właśnie TVP podało taką informację, poseł Unii Europejskich Demokratów odparł: "TVP, no wie pani, TVP nie jest medium wiarygodnym, w związku z tym ja wolę w ogóle nie komentować tego, to jest kłamstwo". Od razu jednak dodał: "Ja sądząc po liczbie żebraków, którzy do mnie podchodzą na Piotrkowskiej, sądząc po liczbie żebraków, których widzę nie zauważam jakiegoś spadku ubóstwa".

– Natomiast być może jednak te pieniądze wsiąkają w jakiś sposób w społeczeństwo i być może jest to na kredyt, jest to już oczywiście dużo mniej, bo realnie – wyliczył jakiś ekonomista, już nie pamiętam – te 500+ jest w tej chwili warte 350. To jest już 1/3, ponieważ jest inflacja i traci na wartości. Ale być może rzeczywiście dla pewnych środowisk jest to jakaś poprawa. Z mojej obserwacji życia, społeczeństwa, ubóstwa i z przykładami nędzy, z jaką się spotykam, nie jestem w stanie dostrzec spadku, ale to już by trzeba pytać jakiś niezależny ośrodek, który by to zbadał. Na pewno nie jest tym ośrodkiem pisowska telewizja – zakończył swój wywód Niesiołowski.