Wiadomo, kto poprowadzi pierwsze wydanie "Wiadomości" w "nowej" TVP

We wtorek wieczorem Sejm przegłosował uchwałę medialną wzywającą do zmian w mediach publicznych. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem liczy 11 stron. Sejm "uznaje za niedopuszczalne trwanie stanu jawnego naruszenia prawa oraz łamania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz Polską Agencję Prasową do informacji i zasady pluralizmu politycznego mającego swoje źródło w przepisach konstytucji" – czytamy w dokumencie, pod którym podpisali się posłowie KO, PSL, Polski 2050 oraz Lewicy. Sejm w projekcie uchwały "wzywa wszystkie organy państwa Rzeczpospolitej Polskiej do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu przywrócenie ładu konstytucyjnego w zakresie dostępu obywateli do rzetelnej informacji i funkcjonowania mediów publicznych".

Wielkimi krokami nadchodzą więc poważne zmiany kadrowe w Telewizji Polskiej.

Marek Czyż poprowadzi pierwsze wydanie nowych "Wiadomości" TVP

Business Insider Polska podał jakiś czas temu, że szefem nowych "Wiadomości", które pojawią się już pod inna nazwą, będzie Paweł Płuska, który od kilkunastu lat jest reporterem "Faktów" TVN, a wcześniej pracował jako dziennikarz TVN24. Z informacji serwisu Wirtualnemedia.pl wynika, że dziennikarz złożył już wypowiedzenie, ale być może będzie musiał poczekać kilka miesięcy na objęcie stanowiska.

Kilka dni temu pojawiły się również nieoficjalne doniesienia, że do programu, który zastąpi "Wiadomości" ma trafić Marek Czyż, wcześniej związany z TVS, TVP Info, Nową TV, Superstacją i Radiem Zet. Z nieoficjalnych informacji Onetu wynikało, że to on ma poprowadzić pierwsze wydanie nowego programu informacyjnego. Teraz podobne informacje przekazuje serwis OKO.press.

Marek Czyż dawniej prowadził program "Bez retuszu" w TVP Info i był krytykowany przez Krystynę Pawłowicz, która pisała na Twitterze, ze poranne programy w TVP Info, gdy na ekranie pojawia się Kamila Biedrzycka-Osica czy Marek Czyż, "są nie do oglądania".

TVP24 zamiast TVP Info?

Jak dowiedział się również portal OKO.press, trwają także rozmowy nad nową nazwą dla TVP Info. Według ustaleń serwisu, brany pod uwagę jest wariant "TVP24". Tak twierdzą dwaj informatorzy portalu.

Nie potwierdziła tego jednak osoba zajmująca się rekrutacją w stacji, bo nie słyszała o potencjalnej nowej nazwie, ale wie, że są prowadzone dyskusje w tym temacie.

