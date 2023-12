Śmiała się z Kościoła, teraz wróci do TVP? "Jest tym podekscytowana"

Media donoszą, że Grażyna Torbicka wraca do Telewizji Polskiej. Informatorzy jednego z serwisów twierdzą, że dziennikarka miałaby powrócić do tematyki filmowej. Grażyna Torbicka zadebiutowała na szklanym ekranie w latach 90. Przez lata prowadziła autorski program kulturalny "Kocham Kino", czym zapewniła sobie powszechną opinię ekspertki od świata kina.

Grażyna Torbicka wraca do TVP?

W marcu 2016 roku, po 31 latach pracy, Grażyna Torbicka odeszła z Telewizji Polskiej. Przez wiele lat prowadziła w TVP2 magazyn "Kocham kino", a także różne wydarzenia artystyczne i gale transmitowane na antenach TVP. Teraz pojawiły się sensacyjnie doniesienia, jakoby jej filmowy cykl miał powrócić wraz z autorką do "nowych" mediów publicznych.

Nieoficjalne informacje o tym, że Grażyna Torbicka wraca do Telewizji Polskiej przekazał serwis Plotek, który powołuje się na osobę, która podczas Gali Rozdania Nagród Filmowców Polskich miała rozmawiać z dziennikarką o jej planach na przyszłość. Miała wprost mówić o powrocie do TVP. Według informatora portalu, Torbicka zajęłaby się tematyką filmową.

"Grażyna Torbicka była na Gali Rozdania Nagród Filmowców Polskich. Rozmawialiśmy z nią w kuluarach i ona mówiła, że wraca do TVP. Twierdziła, że jest po kilku rozmowach i jej cykl o kinie wróci. Bardzo jest tym podekscytowana" — wyjawił informator Plotka.

Dziennikarka śmiała się z Kościoła

W 2020 roku, już po odejściu z TVP, podczas gali Bestsellery Empiku Grażyna Torbicka żartowała z Kościoła. Wręczała statuetki w kategoriach filmowych. Prezenterka w czasie ogłaszania zwycięzcy w kategorii film fabularny, pozwoliła sobie na niewybredne żarty.

Kiedy otworzyła kopertę z wynikami, powiedziała: "Czarno to widzę". Był to "żart" mający dać do zrozumienia, że zwyciężył film "Kler" Wojciecha Smarzowskiego. Na tym jednak się nie skończyło. "Smarzowski, który odbierał statuetkę dodał coś od siebie: "Życzę dobrego wieczoru i rozwiązania konkordatu".

– Tym sposobem w naszym kraju kler znów dominuje – skwitowała Torbicka.

