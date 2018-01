Szef Krajowej Rady Sądownictwa rezygnuje ze stanowiska

Decyzja Zawistowskiego jest podyktowana niezgodą na nowy stan prawny, który zacznie obowiązywać w KRS od 16 styczni.

– Moja decyzja wiąże się z tym, że przepisy ws. KRS uważam za niekonstytucyjne – przekazał Radiu Zet.

Informację przekazała na Twitterze posłanka Prawa i Sprawiedliwości, Krystyna Pawłowicz.

Zawistowski kilka dni temu informował, że rozważa odejście z Izby Cywilnej Sądu Najwyższego

– Nie wykluczam, że odejdę z Izby Cywilnej Sądu Najwyższego jeśli większość sędziów z tej Izby po wprowadzeniu ustawy o SN odejdzie – powiedział 6 stycznia na antenie Radia Zet jej prezes, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, Dariusz Zawistowski.

– To będzie indywidualna decyzja każdego sędziego. Wstępnie wiele osób zastanawia się, jak się zachować w tej sytuacji. No i to będzie trudna decyzja. Są argumenty, o których pani redaktor już tutaj wspomniała. Są też argumenty, żeby zostać. Tutaj niektóre autorytety prawnicze wręcz zachęcają sędziów do tego, żeby nie odchodzili, żeby zostali w sądzie po to, żeby była jednak pewna kontynuacja. To jest również istotne, że taka instytucja, która ma swoją już określoną tradycję i dorobek orzeczniczy, nie powinna zaczynać od zera, bo nie ma do tego żadnych racjonalnych powodów – mówił.

