PiS zaostrza działania ws. TVP. Jednoznaczne słowa jednego z polityków

Od wtorku wieczorem politycy Prawa i Sprawiedliwości protestują w siedzibie Telewizji Polskiej przeciwko zapowiadanym przez nowy rząd zmianom w mediach publicznych. Akcję zapoczątkowało przyjęcie przez Sejm uchwały w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej.

Zdaniem polityków PiS, przyjęta uchwała, choć nie ma mocy prawnej, ma posłużyć Donaldowi Tuskowi do zmian personalnych w mediach publicznych i stworzenia "TVN-bis". Zabierając głos w siedzibie TVP, Jarosław Kaczyński mówił o "obronie demokracji i niepodległości". Na jego polecenie posłowie partii będą dyżurować w gmachu na ulicy Woronicza, aby nie dopuścić do planowanych zmian.

– To jest obrona demokracji, która nie istnieje bez pluralizmu mediów, bez silnych mediów antyrządowych. Tak się składa, że w Polsce tę rolę odgrywają media publiczne i to się nie zmieni w najbliższej perspektywie. Dlatego konieczna jest obrona mediów publicznych, demokracji i prawa obywateli do dostępu do informacji – powiedział prezes PiS.

Mocne słowa polityka PiS

Jaki jest cel akcji protestacyjnej polityków PiS. Wyjaśnił to w rozmowie z dziennikarzami Arkadiusz Mularczyk. Były wiceminister spraw zagranicznych przekazał, że politycy partii Jarosława Kaczyńskiego nie dopuszczą do siłowego rozwiązania w sprawie mediów publicznych.

– Uchwała Sejmu jest aktem, który wiąże tylko i wyłącznie Sejm, nie ma skutków zewnętrznych, więc proszę pamiętać, że to, co dzisiaj robi rządząca większość, jest drogą na skróty […] bezprawną drogą […]. Nie pozwolimy na to, będziemy w telewizji publicznej dyżurować, i na Woronicza, i na Placu Powstańców, nie pozwolimy na wejście żadnego likwidatora, którego wyznaczy pan Sienkiewicz – przekazał.

