Władze mediów publicznych odwołane. Jest komentarz Tuska

"Z podziwu godną gorliwością politycy PiS wypełniają kolejne punkty planu ministra Sienkiewicza. To miłe" – napisał Tusk na platformie X (dawniej Twitter).

Chwilę po godzinie 11 zniknął sygnał TVP Info, zarówno w telewizji naziemnej, jak i sieci internetowej. Nie działa także portal TVP.info.

Sienkiewicz odwołał prezesów mediów publicznych

Wcześniej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało, że szef resortu Bartłomiej Sienkiewicz odwołał prezesów zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Minister jednocześnie powołał nowe rady nadzorcze tych spółek, które z kolei powołały nowe zarządy.

"Konieczność tego rodzaju działań oraz uzasadnienie wyznaczyła uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskie Agencji Prasowej" – podano w oświadczeniu MKDiN.

Wyjaśniono, że decyzja o odwołaniu dotychczasowych władz i powołaniu nowych została podjęta na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy przez właściciela spółek, reprezentowanego przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, któremu "przysługuje pełna autonomia w zakresie podejmowania takich decyzji".

Zabezpieczenie TK "prawnie bezskuteczne"

Według ministerstwa zabezpieczenie wydane przez Trybunał Konstytucyjny w dniu 14 grudnia 2023 r., zgodnie z pisemnym stanowiskiem wydanym przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa jako organu, który reprezentuje od strony prawnej interesy Skarbu Państwa, jest "prawnie bezskuteczne i w żaden sposób nie wiąże ani Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ani nowych Zarządów czy Rad Nadzorczych Spółek".

Politycy PiS bronią TVP w siedzibie na Woronicza

Sejm podjął we wtorek wieczorem uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Za głosowało 244 posłów, przeciw było 84, zaś 16 osób wstrzymało się od głosu.

W głosowaniu nie wzięło udziału ponad 100 posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy udali się do siedziby TVP przy ul. Woronicza w Warszawie. Był wśród nich prezes Jarosław Kaczyński, który przekazał późnym wieczorem, że politycy PiS będą tam dyżurować w 10-osobowych grupach.

– To jest obrona demokracji, która nie istnieje bez pluralizmu mediów, bez silnych mediów antyrządowych. Tak się składa, że w Polsce tę rolę odgrywają media publiczne i to się nie zmieni w najbliższej perspektywie. Dlatego konieczna jest obrona mediów publicznych, demokracji i prawa obywateli do dostępu do informacji – powiedział Kaczyński w rozmowie z portalem TVP.info.

