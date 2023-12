Zniknęły portal i telewizja TVP Info. "Ludzie zjeżdżają do TVP"

We wtorek wieczorem Sejm przegłosował uchwałę medialną wzywającą do zmian w mediach publicznych. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem liczy 11 stron. Sejm "uznaje za niedopuszczalne trwanie stanu jawnego naruszenia prawa oraz łamania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz Polską Agencję Prasową do informacji i zasady pluralizmu politycznego mającego swoje źródło w przepisach konstytucji" – czytamy w dokumencie, pod którym podpisali się posłowie KO, PSL, Polski 2050 oraz Lewicy. Sejm w projekcie uchwały "wzywa wszystkie organy państwa Rzeczpospolitej Polskiej do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu przywrócenie ładu konstytucyjnego w zakresie dostępu obywateli do rzetelnej informacji i funkcjonowania mediów publicznych".

W głosowaniu nie wzięło udziału ponad 100 posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy udali się do siedziby TVP przy ul. Woronicza w Warszawie. Był wśród nich prezes Jarosław Kaczyński, który przekazał we wtorek późnym wieczorem, że politycy PiS będą robili dyżury po 10 osób w TVP.

W środę minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odwołał prezesów TVP, Polskiego Radia i PAP. Nowe zarządy spółek zostały wyłonione przez nowe rady nadzorcze powołane przez ministra.

TVP Info zniknęło z anteny. Nie ma już też portalu

W środę około po godz. 11.00 widzowie TVP Info nagle stracili dostęp do programu. Podobnie, jak czytelnicy portalu tvp.Info. Nie nadaje również telewizja regionalna TVP3.

Kanał TVP Info transmituje obecnie to samo, co TVP1. Z kolei po wpisaniu nazwy witryny internetowej, użytkownik przekierowywany jest na stronę tvp.pl

Głos w sprawie na platformie X zabrał Samuel Pereira:

"Wyłączyli TVP Info: antenę i portal. Ludzie zjeżdżają do TVP przy ul. Woronicza 17" – napisał.

