Nowe władze mediów publicznych. Są wszystkie nazwiska

Jak ustalił portal Wirtualne Media, nowym przewodniczącym rady nadzorczej TVP został Piotr Zemła. Funkcję prezesa Telewizji Publicznej objął Tomasz Sygut. Z kolei pracami Polskiej Agencji Prasowej, według Interii, ma odtąd kierować Marek Błoński.

Jak podał portal press.pl, nowym szefem Polskiego Radia został Paweł Majcher, który w latach 2009-2012 pełnił funkcję jego wiceprezesa.

Zmiany na kierowniczych stanowiskach w mediach publicznych wynikają z decyzji ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza, który w środę odwołał prezesów TVP, PAP i Polskiego Radia.

Awantura w siedzibie TVP

Tuż po decyzji Sienkiewicza, wyłączony został sygnał kanału TVP Info i zablokowany dostęp do portalu tvpinfo.pl. Do siedziby Telewizji Polskiej weszli przedstawiciele ministra kultury i dziedzictwa narodowego, w tym Piotr Zemła. Na miejscu doszło do przepychanek z obecnymi w środku politykami Zjednoczonej Prawicy oraz dziennikarzami. Ucierpiała poseł PiS Joanna Borowiak.

W mediach pojawiła się informacja, że wyłączenie sygnału stacji oraz wejście ludzi Bartłomieja Sienkiewicza do siedziby TVP było możliwe dzięki zaufanym ludziom polityka PO.

"Na Woronicza de facto rządzą już ludzie powołani przez ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza. Piotr Zemła (szef nowej rady) i Tomasz Sygut (ma być prezesem). Ekipa Sienkiewicza zadbała o to, aby wchodząc do TVP mieć wśród wysoko postawionych pracowników TVP swoich ludzi (przewerbowanych). Dzięki temu mogli ekspresowo odłączyć sygnał z Placu Powstańców (czyli TVP Info). Na Woronicza mówią o «zdradzie» kilku ludzi wysokiego szczebla" – napisał w mediach społecznościowych dziennikarz "Gazety Wyborczej" Jacek Gądek.