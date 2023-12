"Zakończenie takich praktyk". Mamy pierwszy e-mail nowych władz Polskiego Radia

Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odwołał dziś prezesów TVP, Polskiego Radia i PAP. Nowe zarządy spółek zostały wyłonione przez nowe rady nadzorcze powołane przez ministra. "Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, posiadającego 100% akcji w Spółkach, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych odwołał 19 grudnia 2023 roku dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze ww. Spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek" – czytamy w komunikacie resortu opublikowanym w środę.

Według ministerstwa zabezpieczenie wydane przez Trybunał Konstytucyjny w dniu 14 grudnia 2023 r., zgodnie z pisemnym stanowiskiem wydanym przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa jako organu, który reprezentuje od strony prawnej interesy Skarbu Państwa, jest "prawnie bezskuteczne i w żaden sposób nie wiąże ani Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ani nowych Zarządów czy Rad Nadzorczych Spółek".

Zmiana w Polskim Radiu. Mamy pierwszy e-mail

Na czele nowego zarządu Polskiego Radia stanął Paweł Majcher, były wiceprezes Polskiego Radia, ale również były rzecznik i szef gabinetu politycznego ówczesnego szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza. Dotarliśmy do pierwszego e-maila, jaki Majcher, wraz z Juliuszem Kaszyńskim wysłali do dziennikarzy i pracowników Polskiego Radia. Poniżej jego pełna treść:

Szanowni Państwo,

decyzją Rady Nadzorczej od dziś kierujemy Polskim Radiem. Przyszliśmy tu odbudowywać i wzmacniać. Jesteśmy radiowcami. Znamy realia panujące w firmie i mamy świadomość, że wciąż pracuje tu wielu fachowców. Chcemy skorzystać z Państwa wiedzy i doświadczenia. Wiemy też, co działo się w Radiu w ostatnich latach. Zarówno Wy, ja i my mamy świadomość, że było to efektem politycznych decyzji i stało w dalekiej sprzeczności z zasadami obiektywnego dziennikarstwa. Naszym celem jest zakończenie takich praktyk. Chcemy by Polskie Radio znów było wzorem dziennikarskiego profesjonalizmu i obiektywizmu. Zapraszamy do współpracy.

Paweł Majcher i Juliusz Kaszyński

