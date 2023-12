Serial "Reset" usunięty z serwisu TVP. Rachoń: Trwa "reset 2.0"

"Reset" to serial dokumentalny przygotowany przez dziennikarza Michała Rachonia oraz historyka, dr. hab. Sławomira Cenckiewicza (szefa komisji ds. zbadania rosyjskich wpływów). Pokazuje on, jak od 2007 r. rząd PO-PSL zbliżał się z Rosją.

"Reset" znika z VOD TVP

W środę rano do siedziby TVP przy ul. Woronicza weszły władze wskazane przez nowy rząd. – Powiem tyle. Rozpoczniemy od newsa, my to już wiemy, sprawdzałem to przed chwilą serwisie VOD Telewizji Polskiej. Jedną z pierwszych decyzji "merytorycznych", tak to chyba trzeba nazwać, poza wyłączeniem sygnały nadawania telewizji, no kłania się 13 grudnia, w pełni uzasadnione jest nazywanie koalicji, która podjęła te decyzje "koalicją 13 grudnia". Pierwszą decyzją podjętą przez tych ludzi, którzy podają się za ludzi rządzących TVP, było usunięcie z serwisu VOD serialu "Reset" – relacjonował na antenie Telewizji Republika Michał Rachoń.

– Wiemy również, że priorytetem było ustawienie w ważnych miejsca dla państwa polskiego ludzi, którzy są bohaterami "Resetu". Pierwszą decyzją tej większości była decyzja o zlikwidowaniu komisji badającej rosyjskie wpływy. Ta komisja w swoim raporcie wskazała konkretne osoby odpowiedzialne za współpracę z FSB. Ci ludzie w dużej części przejmują instytucje państwa polskiego. Bohaterowie z czapkami "Aurory" są wśród osób, które przejmują obowiązki w wojskowym wywiadzie i kontrwywiadzie. Mamy logiczną konsekwencję – w pierwszej chwili, gdy możliwe jest uzyskanie kontroli, fizycznego dostępu do infrastruktury Telewizji Polskiej, no to wyłączyć kanał nadawania, TVP Info i dostępy online serial "Reset", który pokazywał szczegóły kontaktów między Donaldem Tuskiem, Władimirem Putinem, FSB – wskazywał dziennikarz.

– Warto powiedzieć – ministerstwem kultury kieruje pułkownik Urzędu Ochrony Państwa, człowiek związany z tzw. grupą krakowską, w tym z ludźmi, którzy za ten reset byli odpowiedzialni. On sam za reset był odpowiedzialny. To on wydał bezprawne decyzje na podstawie których trwa bezprawna okupacja gabinetu prezesa TVP. To jest reset 2.0. Myślę, że to dopiero początek. W mojej ocenie operacja nowych służb – podsumował współautor "Resetu".

Czytaj też:

Kaczyński nagrany pod TVP. "Uważaj, gówniarzu"Czytaj też:

Nowe władze mediów publicznych. Są wszystkie nazwiska