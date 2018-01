Kolejne ulgi i wsparcie dla rodzin. Minister Rafalska o "Karcie Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny, to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. – Obecnie z Kart korzysta ponad 400 tysięcy rodzin, to ponad 1,9 mln wydanych kart – mówiła na konferencji minister Elżbieta Rafalska. W siedzibie ministerstwa na konferencji z mediami spotkali się dzisiaj nie tylko przedstawiciele resortu, ale także członkowie rodzin wielodzietnych.

Od 1 stycznia 2018 roku, zakres wsparcia dla rodzin wielodzietnych został rozszerzony, a także w życie weszły nowe rozwiązania technologii cyfrowej. Jak tłumaczyli dzisiaj na konferencji w ministerstwie przedstawiciele resortu, chodzi o wprowadzenie dokumentu Karty Dużej Rodziny w formie aplikacji na urządzeniach mobilnych. W obiegu pozostanie również plastikowy nośnik i z obu form Karty można korzystać alternatywnie. Prospołeczne działania rządu Nowa forma korzystania z Karty to także dodatkowe udogodnienia dla rodzin, ponieważ aplikacja mobilna będzie np. wskazywać gdzie na danych obszarze można skorzystać ze zniżek i ulg proponowanych rodzinom 3+. Jak zapewniała podczas konferencji Elżbieta Rafalska, nowoczesna Karta Dużej Rodziny w formie aplikacji, powstała właśnie z myślą o wygodzie polskich rodzin, a sfinansowanie tych udogodnień jest możliwe także dzięki nowemu budżetowi na rok 2018, który minister określiła jako "prospołeczny". – Zapewni on finansowanie programu 500 Plus, ale nie tylko – tłumaczyła minister Rafalska. Partnerzy ministerstwa o Karcie Dużej Rodziny Jak podano na konferencji, obecnie zniżki dla rodzin wielodzietnych oferuje ponad trzy tysiące partnerów programu. Jednym z partnerów jest spółka PKN Orlen, której prezes Wojciech Jasiński mówił dzisiaj m.in. o specjalnej zniżce na paliwo dla rodzin korzystających z Karty. Podczas spotkania głos zabrał także Jakub Skiba – Prezes Zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., który mówił o rozwijaniu programu wspierania rodzin wielodzietnych. – Cieszę się z tego programu jako obywatel i jako prezes PWPW, im więcej mamy rodzin i dzieci, tym więcej dla nas zadań – mówił Skiba. To właśnie PWPW, na zamówienie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne, przygotowała aplikację mobilną Karty Dużej Rodziny. – Obecnie przy wykorzystaniu naszych zasobów informatycznych utrzymujemy aplikację, dbamy o jej prawidłowe funkcjonowanie i rozwiązujemy problemy techniczne zgłaszane przez użytkowników – mówi Jakub Skiba na konferencji.