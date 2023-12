Sejm przyjął uchwałę ws. KRS. Bodnar mówił, że jest "niezbędna"

W uchwale wskazano, że trzy uchwały Sejmu z 2018, 2021 i 2022 r. ws. wyboru sędziów – członków KRS zostały podjęte z rażącym naruszeniem Konstytucji RP. Wezwano członków KRS wybranych wbrew konstytucji do zaprzestania działalności w Radzie.

"Skutkiem ich podjęcia było ukształtowanie składu KRS w sposób sprzeczny z Konstytucją RP, Traktatem o Unii Europejskiej oraz Konwencją Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a w konsekwencji utrata zdolności do realizacji przez KRS jej konstytucyjnych funkcji i zadań, w tym w szczególności zdolności do stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów" – czytamy.

Projekt został złożony przez grupę posłów KO, PSL, Polski 2050 oraz Lewicy.

Bodnar: To początek procesu

– Ona ma symboliczne znaczenie z punktu widzenia wskazania, że mamy po prostu konstytucyjny problem z jednym z organów, który ma do spełnienia bardzo ważną funkcję w państwie – mówił jeszcze przed głosowaniem minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

Stwierdził, iż uchwała jest "niezbędna". – Dla nas ta uchwała jest początkiem procesu. To nie jest tak, że to będzie uchwała i koniec i nic dalej. W tym tygodniu miałem spotkanie z organizacjami pozarządowymi, które przez te ostatnie miesiące, lata pracowały nad rozwiązaniem problemu Krajowej Rady Sądownictwa. Mają oni projekty ustaw dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa. Jest projekt senacki, który został przygotowany przez Senat poprzedniej kadencji. Tylko, że ja w odróżnieniu od poprzedniego ministra sprawiedliwości nie zamierzam poprosić jednego czy drugiego posła, który nagle zbierze podpisy i wniesie projekt ustawy do Sejmu, tylko chcę po prostu przeprowadzić normalny proces legislacyjny – mówił szef MS.

Sejm apeluje do prezydenta

W uchwale znajduje się także apel do prezydenta o "niezwłocznego podjęcia działań mających na celu przywrócenie Krajowej Radzie Sądownictwa pozycji ustrojowej oraz funkcji określonych w Konstytucji RP i właściwych dla demokratycznego państwa prawa".

Treść projektu KRS skomentowała na platformie X. "Jeśli Sejm RP uważa, że ustawa jest niekonstytucyjna, to może zmienić ustawę, ale uchwalanie uchwał będzie godzić w powagę Sejmu" – napisano.

Czytaj też:

"Nigdy nie wyrażę zgody". Kolejne pismo prezydenta do HołowniCzytaj też:

Do Sejmu wpłynęła uchwała ws. Krajowej Rady Sądownictwa