Olejnik kpi z Kaczyńskiego. "Chciałby zagrać w "Ogniem i Mieczem" czy "Potopie"?"

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz odwołał w środę prezesów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Nowe zarządy spółek zostały wyłonione przez nowe rady nadzorcze powołane przez ministra.

Niecałą godzinę po publikacji oświadczenia resortu kultury przestały nadawać stacje TVP Info i TVP3 (zamiast nich zaczęto emitować sygnał TVP1 i TVP2). Chwilę później padła też strona internetowa stacji, która przekierowuje obecnie na witrynę tvp.pl.

Politycy PiS w obronie mediów publicznych

Politycy PiS już w nocy z 19 na 20 grudnia pojawili się w siedzibie TVP. Prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział, że jego posłowie będą cały czas dyżurować w budynkach TVP w niewielkich grupkach, po 10 osób. W związku z wydarzeniami, do których doszło w środę, tłumnie pojawili się w budynku przy Woronicza w Warszawie.

Obecność polityków i dziennikarzy, którzy nie chcieli dopuścić do przejęcia mediów publicznych w sposób, w jaki przeprowadziła to obecna władza, skomentowała dziennikarka TVN Monika Olejnik.

Monika Olejnik komentuje przejęcie TVP.

W najnowszym wpisie na Instagramie Olejnik wróciła do tematu przeprosin, których oczekuje od TVP po wygranym procesie o zniesławienie. Przyznała, że jest zawiedziona ich brakiem.

"Pracownicy TVP, zamiast mnie przeprosić, próbują blokować dostępu do wolnych mediów w towarzystwie polityków PiS! Minister Kultury Bartłomiej Sienkiewicz odwołał dzisiaj władze mediów publicznych!" – pisała dziennikarka TVN24 na Instagramie.

Dziennikarka TVN24 zakpiła z Jarosława Kaczyńskiego

Nie powstrzymała się również od uderzenia w Jarosława Kaczyńskiego. Przywołując fakt, że w środę na antenie TVP Info zamiast serwisów informacyjnych były emitowane filmy, oceniła obecność prezesa PiS w siedzibie stacji.

"Czy Jarosław Kaczyński przyjechał do siedziby TVP, ponieważ chciałby zagrać w "Ogniem i Mieczem" czy w "Potopie"? Z marzeń o aktorstwie nie warto rezygnować. Przy okazji przypomnę – TVP S.A. do dzisiaj do g. 15.48, pomimo wystosowanego do niej wezwania, nie wykonała wyroku Sądu Apelacyjnego z 15 lutego 2023 roku w ZAKRESIE PUBLIKACJI PRZEPROSIN!" – dodała.

