Radna KO w państwowej spółce. Co z obietnicami Tuska?

Przed dojściem do władzy Platforma Obywatelska zapowiadała odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa. Wśród 100 konkretów, czyli zbioru obietnic wyborczych PO, znalazł się zapis mówiący o zwolnieniu wszystkich obecnych członków rad nadzorczych i zarządów SSP. Na ich miejsce, w sposób transparentny, mieli zostać wybrani nowi członkowie, a o ich obsadzeniu miały decydować "kompetencje, a nie znajomości partyjne i rodzinne".

Radna KO w państwowej spółce

Tymczasem, jak donosi stołeczna "Gazeta Wyborcza", pozytywną opinię potrzebną do objęcia posady w SSP otrzymała Magdalena Roguska. To warszawska radna Koalicji Obywatelskiej, która do tej pory pełniła funkcję skarbniczki warszawskiej PO.

19 grudnia otrzymała pozytywną rekomendację do pracy w organach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Wydała ją rada do spraw spółek z udziałem SP i państwowych osób prawnych, która znajduje się w strukturach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Spośród jej 8 członków, 4 powołuje premier, a pozostałych 4 – minister właściwy do spraw aktywów państwowych.

"Roguska dostała pozytywną opinię w pierwszej transzy kandydatów ocenianych przez radę w nowym składzie, powołanym przez premiera i ministra z Platformy Obywatelskiej" – czytamy na warszawskiej stronie "GW".

Portal przypomina, że Roguska została niedawno szefową gabinetu politycznego Marcina Kierwińskiego, ministra spraw wewnętrznych i szefa warszawskich struktur PO.

– Spełniam wymagania dla członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa określone ustawą. Zostałam powołana do rady nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, spółki pod nadzorem właścicielskim MSWiA, jako pracownik ministerstwa – powiedziała Roguska w rozmowie z dziennikarzami.

Czytaj też:

"Kaczyński c**j" i turystyka wyborcza. Przypomniano poglądy nowych władz mediówCzytaj też:

Kto jest prezesem PAP? Oświadczenie Surmacza