Od 2019 r. koniec z abonamentem. Media publiczne będą finansowane z budżetu państwa

– Wychodzimy teraz na prostą i jest praktycznie już zdecydowane, że od 2019 roku abonament będzie pokrywany z budżetu państwa – wskazał Czabański. I dodał: – Zostanie zniesiony de facto obecny abonament. On obowiązuje w 2018 roku. Tutaj nie radziłbym nikomu robić uników, bo to się może finansowo źle skończyć. Od 2019 roku na 99,9 proc. nie będzie abonamentu w tym kształcie. Media publiczne będą finansowane z budżetu państwa.

Krzysztof Czabański zapytany podczas rozmowy w telewizji wPolsce.pl o to, ile będzie kosztować budżet utrzymanie mediów publicznych, stwierdził: – W tej chwili oznacza to 2,5 do 3 miliardów złotych rocznie na wszystkie media publiczne w Polsce

Szef Rady Mediów Narodowych pytany o projekty dotyczące modelu finansowania mediów publicznych, które pojawiały się dotychczas, a nie zostały wprowadzone w życie, przyznał, że "to porażka". – Przez pół roku przygotowałem projekt, który mógł być wdrożony w życie, a z powodu decyzji politycznej nie został – dodał.