Arent: Filiks powiedziała do mnie "ty szmato"

W ostatnich godzinach emocje w Sejmie sięgają zenitu. Trwa burza wokół przejmowania przez nową władzę mediów publicznych, a także decyzji marszałka Sejmu dot. wygaszenia mandatów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Tymczasem poseł PiS Iwona Arent donosi o rzekomym szokującym zachowaniu Magdaleny Filiks z KO. "Właśnie przeszła w Sejmie koło mnie Posłanka PO Magdalena Filiks i powiedziała do mnie 'ty szmato, wychowuj swojego syna psychola' i to powiedział matka, która straciła syna bo popełnił samobójstwo. Współczuję pani poseł, ale sama pani wie, że nienawiść doprowadza do tragedii" – opisuje Arent.

W lipcu media ujawniły, że 29-letni syn poseł PiS jest oskarżony o pobicie swojej byłej dziewczyny Pauliny C. Po opublikowaniu tych informacji, parlamentarzystka czasowo zawiesiła działalność publiczną.

Fliks uderza w wygląd dziennikarki

Nowe władze rozpoczęły rewolucję kadrową. "Wczoraj prowadziłam dla naszych widzów Minęła 20. Dziś moja wejściówka do TVP nie działa, choć mam umowę. Oni nie mają, a są w środku. W środku zostały też moje rzeczy prywatne, w tym pieniądze i sprzęt. Kto za to odpowie?" – pytała na portalu X Monika Borkowska, dziennikarka TVP Info, która przygotowywała także materiały dla "Wiadomości".

Na wpis ten zareagowała poseł KO Magdalena Filiks. "Przy takich zarobkach za robienie ludziom sieczki z mózgu wierze, ze mogła pani przypadkiem na biurku zostawiać kilka tysięcy i nie zauważyć różnicy w ciężarach portfela. Ale z całą pewnością stoją za tym fakty, dowody, nagrania i świadkowie. Proszę pójść na prokuraturę" – stwierdziła.

Borkowska odpisała krótko: "Cieszę się, że Pani poseł już w dobrej formie. Dziękuję za rady". W odpowiedzi poseł Filiks opublikowała bulwersujący wpis, odnoszący się do wyglądu dziennikarki: "Choć jedną po kobiecemu mam / strasznie Ci krzywo ostrzykali policzki – bez państwowych pieniędzy za chwilę spłyną i to będzie poważny kłopot w twoim systemie wartości. A Jarosław już nie przeleje. Także polecam jogę mięśni twarzy / inaczej się nie utrzyma".

