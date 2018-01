Jan Olszewski: Zbliża się moment krytyczny dla obozu dobrej zmiany

Były premier odniósł się do odwołania Antoniego Macierewicza z funkcji Ministra Obrony Narodowej. – Wielka szkoda i przykro, że tak go potraktowano. Antoni Macierewicz może nie wybaczyć prezydentowi Andrzejowi Dudzie dymisji, bo to on stał za tym najpewniej, a Jarosław Kaczyński się na to zgodził – skomentował Jan Olszewski. Jak dodał, choć to zapewne niemożliwe, chciałby powrotu Macierewicza do MON.

– Nie odwołuje się ministra w środku modernizacji armii. Kaczyński popełnił błąd co do Antoniego. Stało się fatalnie – mówił. Rozmówca Super Expressu ocenił, że decyzja ta była dla szefa MON bardzo krzywdząca i przykra. Jak przekonuje jest to także wielka strata dla wojska i odbudowy polskiej armii.

Były premier przewiduje, że odwołanie Macierewicz będzie miało negatywne skutki dla Prawa i Sprawiedliwości. – Myślę, że zbliża się moment krytyczny dla obozu dobrej zmiany. Bez Macierewicza w rządzie obóz dobrej zmiany może się rozpaść, tak to widzę. Ale życzę sobie i Polsce, żeby to nie nastąpiło – wskazuje.