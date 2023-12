"Kim pan jest?". Matecki przerwał wywiad z poseł KO

Nowa ekipa "Wiadomości" przygotowuje pierwsze wydanie programu po zmianach we władzach telewizji publicznej. Według doniesień medialnych, zespół składa się z około 30 osób. Część z nich to dawni pracownicy TVP, którzy opuścili stację po zmianie władzy w 2015 r.

Reporterzy "nowej" Telewizji Polskiej wyruszyli w teren, aby nagrać materiały, które ukażą się w wieczornym wydaniu serwisu informacyjnego.

"Dlaczego ma pan kostkę TVP?"

W Sejmie jeden z dziennikarzy nowych "Wiadomości" próbował przeprowadzić wywiad z polityk Koalicji Obywatelskiej Katarzyną Piekarską. Nagranie przerwał poseł Suwerennej Polski Dariusz Matecki.

– Kim pan jest? Dlaczego ma pan kostkę TVP? Pan się podszywa pod TVP, czy kim pan jest? (...) Proszę powiedzieć imię i nazwisko – zwrócił się do reportera Matecki. – Dla moich wyborców chcę się wypowiedzieć i wy też możecie się wypowiedzieć – przekonywała Piekarska. – Ale ja się nie chcę wypowiadać – odparł poseł Suwerennej Polski.

"»Nasze TVP« – posłowie KO wraz z niezidentyfikowanym człowiekiem cieszą się z przejmowania Telewizji Publicznej? Kim jest ten człowiek? Dlaczego korzysta z kostki TVP? Czy ma podpisaną umowę z TVP? Kto zlecił mu pracę?" – pytał na portalu społecznościowym X (dawniej Twitter) Dariusz Matecki.

"To jest końcówka tego nagrania. Jestem nowym posłem, powiedzcie mi proszę, czy to normalne, że »dziennikarz« wchodzi do pomieszczenia klubowego partii politycznej? Tuż przed wejściem jest ścianka Platformy Obywatelskiej" – dodał.

Zmiany w Telewizji Polskiej

Jak donosi Interia, nowe wydanie "Wiadomości" będzie przygotowywane przez "dziennikarzy, którzy mają spore doświadczenie w pracy w mediach". Wiadomo, że serwis poprowadzi Marek Czyż, ale niewykluczone, że będzie mu towarzyszyć jeszcze jedna osoba. Najprawdopodobniej program zmieni nazwę. Po serwisie nie zostanie wyemitowany "Gość Wiadomości".

Przypomnijmy, że w środę o godz. 17:00 nie wyemitowano codziennego serwisu informacyjnego TVP1, czyli "Teleexpressu". Nie było także głównego wydania "Wiadomości" w klasycznej formule.

