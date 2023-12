Sensacyjne doniesienia nt. przeszłości nowych dziennikarzy TVP

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz odwołał w środę prezesów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Nowe zarządy spółek zostały wyłonione przez nowe rady nadzorcze powołane przez ministra. Niecałą godzinę po publikacji oświadczenia resortu kultury przestały nadawać stacje TVP Info i TVP3 (zamiast nich zaczęto emitować sygnał TVP1 i TVP2).

Chwilę później padła też strona internetowa stacji, która przekierowuje obecnie na witrynę tvp.pl, a do budynku przy Woronicza weszli anonimowi ludzie, którzy poturbowali posłankę PiS Joannę Borowiak. Eksperci i prawnicy podkreślają, że zmiany dokonywane w mediach na mocy uchwały są bezprawne.

Związki dziennikarzy z PO

Podczas konferencji prasowej politycy PiS wskazali, że część dziennikarzy w nowej TVP jest powiązanych z Platformą Obywatelską.

– Przez całą kampanię byliśmy wszyscy mamieni, że media publiczne będą zmieniane, że będzie lepiej, że będzie jakiś pluralizm. Jednak to, co dzisiaj się dzieje to jest jakiś zamordyzm i próba ograniczenia wolności słowa, ograniczenia dostępu do rzetelnej informacji. Dziś do tych mediów wprowadza się osoby rzekomo niezależne politycznie, a okazuje się, że mocno związane z politykami PO – mówił Rafał Bochenek.

Bochenek przytoczył m.in. niektóre wypowiedzi Marka Czyża, który ma prowadzić "Wiadomości". – Mam tu cytat: "Dla wszystkich talibów z Prawa i Sprawiedliwości, proszę wypier..." To jest twarz Wiadomości, tych "niezależnych", Marek Czyż – mówił Bochenek.

Kolejną osobą jest nowy prezes Polskiego Radia Paweł Majcher. – Kiedyś, przypomnijmy, szef gabinetu politycznego pana ministra Sienkiewicza. Niezależne media, tak? – mówił.

Następna osoba to Tomasz Sygut, nowy prezes TVP. – Do niedawna pracownik spółki miejskiej podległej Rafałowi Trzaskowskiemu. Niezależny ekspert z rynku? – pytał Bochenek.

Dalej Bochenek mówił o Pawle Płusce. – Zaciąg z TVN-u. Prześmiewcze wypowiedzi jeżeli chodzi o Ojca Świętego. Wszyscy znamy propagandę i skrajny przekaz TVN. Dzisiaj ta osoba ma zarządzać serwisami w mediach publicznych – mówił poseł.

– Czy tak to miało wyglądać? To miały być te standardy? Mi to się łączy tylko z jedną dewizą: TKM. Rozwińcie sobie państwo ten skrót – dopytywał Bochenek.

