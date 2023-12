Rada Mediów Narodowych apeluje do prokuratury. "Podjęcie pilnych działań"

Nie milkną echa kontrowersyjnego przejęcia mediów publicznych i Polskiej Agencji Prasowej przez nową władzę. W środę minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz odwołał prezesów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i PAP. Nowe zarządy spółek zostały wyłonione przez nowe rady nadzorcze powołane przez ministra. Niecałą godzinę po publikacji oświadczenia resortu kultury przestały nadawać stacje TVP Info i TVP3 (zamiast nich zaczęto emitować sygnał TVP1 i TVP2).

Przypomnijmy, że we wtorek Sejm przegłosował uchwałę medialną wzywającą do zmian w mediach publicznych. Uchwała, pod którą podpisali się posłowie KO, PSL, Polski 2050 oraz Lewicy, została przyjęta stosunkiem 244 głosów "za" do 84 "przeciw". 16 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu. W trakcie głosowania zabrakło ponad 100 deputowanych Prawa i Sprawiedliwości. Duża część z nich była w tym czasie w gmachu Telewizji Polskiej, aby wyrazić swój sprzeciw wobec propozycji zmian w TVP.

Jest nowy komunikat Rady Mediów Narodowych

Rada Mediów Narodowych przedstawiła nowy komunikat w sprawie sytuacji w mediach publicznych. Dokument przygotował przewodniczący RMN Krzysztof Czabański. Jak donosi Wirtualna Polska, dwóch członków Rady z ramienia nowego rządu – Robert Kwiatkowski i Marek Rutka – nie zgodziło się z jego treścią.

"Rada Mediów Narodowych zwraca się do Prokuratora Krajowego o podjęcie pilnych działań prawnych mających na celu ochronę praworządności oraz interesu społecznego w mediach publicznych, a także zapobieżenie dalszemu naruszaniu przepisów prawa przez rząd Donalda Tuska oraz jego nominatów" – czytamy w komunikacie. "Rada Mediów Narodowych przypomina, że legalnie powołanymi prezesami spółek mediów publicznych pozostają Mateusz Matyszkowicz w Telewizji Polskiej S.A., Agnieszka Kamińska w Polskim Radiu S.A. oraz Wojciech Surmacz w Polskiej Agencji Prasowej S.A. W spółkach mediów publicznych działają także rady nadzorcze, których składy osobowe zostały ukształtowane uchwałami Rady Mediów Narodowych" – podkreślono.

Rada Mediów Narodowych do likwidacji? Padła konkretna zapowiedź

